Brilon: Sanierung der Rad- und Gehwegbrücke – Fünf Brücken in der Zeit vom 27.10.2025 bis 21.11.2025 voll gesperrt

Die Geh- und Radwegbrücke über die Aa wird im Bereich Möhnestraße / Fünf Brücken in der Zeit vom 27.10.2025 bis 21.11.2025 voll gesperrt. Der hölzerne Oberbau der Brücke wird erneuert.

Die Umleitung erfolgt über die anliegende Straße Fünf Brücken sowie temporär entlang der Möhnestraße (B480). In diesem Bereich erfolgt vorübergehend eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

