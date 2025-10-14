Olsberg: Stadtrat dankt scheidenden und langjährigen Mitgliedern

Olsberg. Mit dem Ablauf der aktuellen Wahlperiode scheiden auch mehrere Mitglieder des Olsberger Stadtrates aus ihrem Amt. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates – gleichzeitig die letzte der derzeitigen Legislaturperiode – dankte Bürgermeister Wolfgang Fischer den scheidenden Bürgervertreterinnen und -vertretern für ihre Mitarbeit in dem Gremium – „und für die Arbeit zum Wohl unserer Stadt“.

Aus dem Amt scheiden nach einer Wahlperiode Claudia Maiworm, Martin Rahmann, Bianca Steinrücken (alle CDU), Kevin Knaup, Anne Müller (beide SPD) und Monika Erber (Bündnis 90/Die Grünen). Zwei Wahlperioden gehörte Frank Kleine-Nathland (CDU) dem Stadtrat an, vier Wahlperioden waren es bei Jochen Siedhoff, Jean-Philippe Franke (beide CDU) und Karl-Heinz Weigand (Bündnis 90/Die Grünen). Nach acht Wahlperioden – davon drei als Bürgermeister – scheidet auch Wolfgang Fischer (CDU) selbst aus dem Stadtrat aus.

Ehrungen gab es für langjährige Zugehörigkeit zum Stadtrat. Seit drei Wahlperioden gehören Knut Finkel, Jeannette Friedrich, Frank Kreutzmann (alle CDU) und Thomas Köster (SPD) dem Gremium an; seit vier Wahlperioden sind Uwe Lingenauber und Beate Ruhland (beide CDU) mit dabei, seit einer Wahlperiode ist Beate Ruhland zudem 1. stellvertretende Bürgermeisterin. Und auf ganze sechs Wahlperioden bringt es Peter Rosenfeld (SPD), davon drei Wahlperioden als 2. Stellvertretender Bürgermeister.

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Foto: In der letzten Ratssitzung der laufenden Wahlperiode dankte die Stadt Olsberg ihren scheidenden sowie den langjährigen Ratsmitgliedern.

Bildnachweis: Stadt Olsberg