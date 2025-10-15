Erfolgreicher Quereinstieg bei der Stadt Brilon

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und die für Personal verantwortliche Fachbereichsleiterin Ute Hachmann gratulierten jetzt vier Kolleginnen und einem Kollegen zum neuen Berufsabschluss. Steffi Gross, Adelia Braun, Nicole Fritz, Natalia Eckert und Stephan Grumbrecht hatten vor einigen Jahren als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ihre Tätigkeit bei der Stadt Brilon aufgenommen.

Nach knapp zwei Jahren Fortbildungszeit im Studieninstitut Soest haben nun alle erfolgreich den Verwaltungslehrgang 1 abgeschlossen und arbeiten nun als „Verwaltungswirtinnen und -wirt“ in unterschiedlichen Bereichen der Stadt Brilon.

Der erworbene Abschluss des Lehrgangs ist vergleichbar mit dem Abschluss einer dreijährigen Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer seit mehreren Jahren sehr breit aufgestellten Personalakquise auch und immer wieder Quersteigerinnen und -einsteiger für die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung gewinnen und begeistern können. Deren Qualifizierung liegt den Personalverantwortlichen bei der Stadt Brilon, Ute Hachmann und Michael Kahrig, und mir sehr am Herzen. Es ist ein guter Weg, der den Fachkräftemangel für uns als Arbeitgeber stark abmildert, die Attraktivität des Arbeitsgebers Stadt Brilon deutlich erhöht und frische Impulse in die Arbeitsprozesse der Verwaltung bringt.“ so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Derzeit qualifizieren sich sieben weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt in Lehrgängen des Studieninstitutes Soest, dem für das Sauerland führenden Fortbildungsinstitut.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Die fünf erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen mit Bürgermeister Dr. Bartsch und Ute Hachmann, Fachbereichsleiterin für den Personalbereich.

Fotocredit: Stadt Brilon