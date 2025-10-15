Sauerländerinnen und Sauerländer besuchen Dirk Wiese in Berlin

Vergangene Woche besuchte eine Gruppe von politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem Hochsauerland den SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese in Berlin. Die Reisegruppe konnte während der Fahrt viele interessante Einblicke in den politischen Betrieb der Hauptstadt gewinnen. Die Fahrt fand im Rahmen des Besucherprogrammes des Bundespresseamtes statt und ermöglichte so den rund 50 Personen diese exklusive Reise.

Neben der obligatorischen Stadtrundfahrt erhielten die Teilnehmer einen informativen Vortrag mit Diskussionsrunde im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie besuchten die Bundeskanzler Willy Brandt Ausstellung und konnten sich in der Bundeszentrale für politische Bildung umfassend über die Auswirkungen von Fake News im politischen Kontext informieren.

Höhepunkt der Reise war der Besuch im Reichstag mit anschließender und ausführlicher Diskussion mit Dirk Wiese. Bei einer Vielzahl von Themen konnte Dirk Wiese eine direkte Einschätzung geben und von seiner Arbeit in Berlin und im Sauerland berichten. „Besuch aus dem Sauerland empfange ich immer gerne.“, so Dirk Wiese. „Mir ist wichtig meine Arbeit transparent und trotz oftmals vieler Termine auch Zeit für den Austausch zu finden.“

Quelle: Büro Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese