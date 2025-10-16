Medebach: 10 Jahre AVENTURA – Der SpielBerg feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen!

Medebach: 10 Jahre AVENTURA – Der SpielBerg feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen!

Medebach: 10 Jahre AVENTURA – Der SpielBerg feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen! Am Sonntag, 19.10.2025, ab 11 Uhr lädt die kostenlose Sport- und Freizeitwelt gemeinsam mit der Ausflugsgastronomie Hasenstall zu einem besonderen Aktionstag für Familien und Kinder ein. Zu diesem Jubiläum findet die AVENTURA-Challenge statt – ein parallel verlaufender Wettkampfparcours, auf dem sich alle teilnehmenden Kinder in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen den Berg hinaufkämpfen. Sieger ist, wer die Strecke am schnellsten meistert.

Die Challenge wird in drei Altersgruppen ausgetragen: U8, U12 und U16. Die Teilnahme ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldung vor Ort in der Außenstelle der Tourist Info im Erdgeschoss des Hasenstalls ab 11 Uhr am Veranstaltungstag. Die genauen Startzeiten werden bei der Anmeldung mitgeteilt. Die Siegerinnen und Sieger erhalten im Anschluss Medaillen und Sachpreise.

Ein besonderes Highlight des Tages ist der Moderator und Walking-Act-Zauberer, der durch das Programm führt, Klein und Groß unterhält und mit Zaubereinlagen für magische Momente sorgt. Ergänzt wird das Programm durch Live-Musik und Auftritte von Tanzgruppen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und ein Cocktailstand sorgt für zusätzlichen Genuss.

Der AVENTURA-SpielBerg wurde im Jahr 2015 mit Europas längstem zusammenhängenden Spielgerät eröffnet und erfuhr 2019 eine große Erweiterung mit Sport- und Spielelementen für alle Altersgruppen. Im April 2025 wurde zudem eine Außenstelle der Tourist-Info am SpielBerg eröffnet. Mit diesem vielfältigen Outdoor-Angebot lockt AVENTURA – Der SpielBerg jährlich tausende Besucherinnen und Besucher von nah und fern in die Medebacher Bucht.

Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH bedankt sich bei allen Besucherinnen, Besuchern und Unterstützern für viele Jahre voller Spiel, Spaß und Abenteuer.

Eintritt: frei



frei Ort: Hasenstall / AVENTURA – Der SpielBerg, Hasenkammer 101, 59964 Medebach



Hasenstall / AVENTURA – Der SpielBerg, Hasenkammer 101, 59964 Medebach Uhrzeit: 11:00 – 17:00 Uhr

11:00 – 17:00 Uhr Weitere Informationen: https://www.facebook.com/events/1201909928410004

____________________________

Quelle: Michael Aufmhof, Touristik-Gesellschaft Medebach

Fotocredits: Touristik-Gesellschaft Medebach mbH