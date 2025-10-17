Hospizverein Brilon e.V. stellt seine Arbeit vor – Trauerbegleitung von Angehörigen, Begleitung Sterbender …

Hospizverein Brilon e.V. stellt seine Arbeit vor – Trauerbegleitung von Angehörigen, Begleitung Sterbender …

Brilon. Der Hospizverein Brilon e.V. lädt zu zwei Informationsveranstaltungen über das breite Spektrum seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ein. Gabriele Blüggel und Doris Benzmann informieren über Trauerbegleitung von Angehörigen, Begleitung Sterbender und Begleitung von Kindern, die um einen verstorbenen Angehörigen trauern. Wichtig ist den beiden Koordinatorinnen, dass ausreichend Zeit und Raum für Fragen bleibt. Die Veranstaltungen finden im Seniorenzentrum St. Engelbert, Raum Stadtblick, Hohlweg 8, 59929 Brilon, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termine: Montag, 3. November, 18:00 Uhr, Dienstag, 11.November, 15.30 Uhr

____________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Fotocredit: Brilon-Totallokal.de