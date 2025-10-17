Stadtbücherei Olsberg: Großer Andrang erwartet: „LeseLust mit Leckerei“ geht in die zweite Runde

Stadtbücherei Olsberg: Großer Andrang erwartet: „LeseLust mit Leckerei“ geht in die zweite Runde

Olsberg. Nach dem sensationellen Erfolg im Vorjahr mit über 50 Teilnehmern legen die Buchhandlung Käpt’n Book, die Landfrauen des Stadtverbands Olsberg und die Stadtbücherei nach: Am Freitag, 14. November, um 19 Uhr laden die drei Partner zur Neuauflage von „LeseLust mit Leckerei“ in die Stadtbücherei Olsberg (Hauptstraße 73a) ein.

Bücherwürmer und alle, die es werden wollen, dürfen sich auf einen inspirierenden Abend voller literarischer Entdeckungen freuen. Birgit Karnatz von der Buchhandlung Käpt’n Book und das Büchereiteam präsentieren die druckfrischen Highlights der Frankfurter Buchmesse und geben pünktlich zur beginnenden Saison wertvolle Lese- und Geschenktipps für die Feiertage.

„Das durchweg positive Feedback hat uns zu dieser Neuauflage verpflichtet“, so die Veranstalter.

Das Team der Stadtbücherei sorgt dabei nicht nur für eine stimmungsvolle Atmosphäre, sondern kümmert sich auch um das leibliche Wohl der Gäste. In gemütlichem Ambiente lässt sich die nächste Lektüre finden – und ganz nebenbei können schon die ersten Weihnachtsgeschenke gesichert werden. Die Initiative für diesen festlichen Bücherabend stammt ursprünglich vom Vorstand der Landfrauen Olsberg. Willkommen ist aber ausdrücklich jeder – ob Landfrau oder nicht, weiblich oder männlich. Der Eintritt ist frei.

Aufgrund des großen Andrangs im letzten Jahr wird dringend um Anmeldung gebeten, um die Planung zu erleichtern. Telefonische Reservierungen nehmen Edeltraud Lahme unter 02962/1310 oder die Stadtbücherei Olsberg unter 02962/979 383 entgegen. Einlass ist um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl. Die Veranstalter versprechen einen unvergesslichen Abend voller Lesevergnügen und bester Stimmung.

__________________________________

Quelle: Angelika Beuter-Sielemann, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bildzeile: Freuen sich auf Interessierte: Edeltraud Lahme (li., LandFrauen Olsberg) und Petra Böhler-Winterberg (Stadtbücherei).

Foto: Stadtbücherei Olsberg