Vollsperrung Parkstraße / Otto-Dörffer-Straße Brilon-Hoppecke

Ab Montag, 27.10.2025, bis voraussichtlich Sonntag, 30.08.2026, sind in Hoppecke die Parkstraße und die Otto-Dörffer-Straße voll gesperrt. Die Straßen werden inkl. Kanal- und Wasserleitungsarbeiten komplett saniert. Begonnen wird mit der Parkstraße / Kreuzungsbereich Dominitstraße. Je nach Baustellenfortschritt können die Anlieger ihre Grundstücke erreichen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

