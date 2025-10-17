Vollsperrung Parkstraße / Otto-Dörffer-Straße Brilon-Hoppecke
Ab Montag, 27.10.2025, bis voraussichtlich Sonntag, 30.08.2026, sind in Hoppecke die Parkstraße und die Otto-Dörffer-Straße voll gesperrt. Die Straßen werden inkl. Kanal- und Wasserleitungsarbeiten komplett saniert. Begonnen wird mit der Parkstraße / Kreuzungsbereich Dominitstraße. Je nach Baustellenfortschritt können die Anlieger ihre Grundstücke erreichen.
__________________________
Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon
Fotocredit: AdobeStock 596985607 / Brisystem