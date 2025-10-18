Dirk Wiese: Neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr in Schmallenberg

„Das sind richtig gute Neuigkeiten für Schmallenberg und das Sauerland.“, freut sich Dirk Wiese, Abgeordneter für den Hochsauerlandkreis und Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.

„Die Freiwillige Feuerwehr in Schmallenberg erhält einen neuen CBRN-Erkundungswagen aus Mitteln des Bundes. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat das Fahrzeug diese Woche an das Land NRW übergeben.“ erklärt Wiese.

„Das Fahrzeug verstärkt die Freiwillige Feuerwehr und ist gleichzeitig eine wichtige Anerkennung für die wichtige ehrenamtliche Tätigkeit der Blaulichtkräfte insgesamt. Bei uns vor Ort im Sauerland haben wir starke und aktive Institutionen, für deren Förderung ich mich gerne einsetze. Der ständige Austausch, zum Beispiel bei meinen regelmäßigen Blaulichtkonferenzen, ist daher wichtiger Bestandteil für meine Arbeit im Sauerland und in Berlin“, ergänzt Wiese.

Quelle: Team Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese