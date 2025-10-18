Radarfalle! Blitzerstandorte vom 20. bis 24. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:
20.10.2025 Arnsberg-Bachum, Neheimer Straße
20.10.2025 Medebach, Oberstraße
21.10.2025 Meschede, Pulverturmstraße
21.10.2025 Winterberg, Am Hagenblech
22.10.2025 Sundern-Endorf, Endorfer Straße
22.10.2025 Brilon-Wald, Korbacher Straße
23.10.2025 Arnsberg, Bömerstraße
23.10.2025 Marsberg, B7
24.10.2025 Meschede-Olpe, Frenkhauser Straße
24.10.2025 Winterberg-Neuastenberg, Neuastenberger Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem