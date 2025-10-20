DB-Agentur Olsberg muss zum Jahresende schließen – Touristik- und Stadtmarketing bedauern bedauern die Notwendigkeit …

DB-Agentur Olsberg muss zum Jahresende schließen – Touristik- und Stadtmarketing bedauern bedauern die Notwendigkeit …

Olsberg. Die DB-Agentur Olsberg muss dauerhaft schließen – und zwar ab Mittwoch, 24. Dezember 2025. Hintergrund: Bei den bisherigen Partnern für den Betrieb der DB-Agentur – dem Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und der DB Vertrieb GmbH – gelten geänderte Rahmenbedingungen für den Standort Olsberg, die ab dem 1. Januar 2026 in Kraft treten.

Bislang war die DB-Agentur Olsberg als so genannte „Präsenzagentur“ eingestuft. Diese Einstufung läuft zum Jahresende aus. Eine neue Beauftragung als Präsenzagentur liegt für Standort Olsberg seitens des NWL aber nicht mehr vor. Begründet wurde diese Entscheidung mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung der Präsenz in der Fläche.

Für die DB-Agentur Olsberg beutet dies, dass die Fortführung des Betriebes wie bislang nicht mehr möglich ist. Die Touristik- und Stadtmarketing Olsberg GmbH – als Betreiber der DB-Agentur Olsberg – hat daraufhin im Rahmen einer Gesellschafterversammlung beschlossen, die DB-Agentur zum Ende des Jahres aufzugeben. Die Stadt Olsberg und die Touristik- und Stadtmarketing Olsberg GmbH bedauern die Notwendigkeit zur Schließung der DB-Agentur Olsberg.

__________________________

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredit: Brilon-Totallokal.de