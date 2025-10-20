Lokomotive entgleist in Brilon-Wald – Großer Feuerwehreinsatz – Lokomotive drohte auf Bundesstraße B 251 zu kippen

Brilon Wald. Am Samstagabend (18.10.2025) kam es gegen 23:48 Uhr in Brilon-Wald zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Brilon Wald. Unter dem Einsatzstichwort „H2ABC“ wurden der Löschzug Brilon sowie der ABC-Zug Kommunal alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich ein ungewöhnliches Bild: Im Rahmen einer Baumaßnahme war eine Lokomotive eines privaten Betreibers auf einem Gleis in Richtung Brilon entgleist. Die Lokomotive hatte dabei eine massive Schräglage eingenommen. Sie drohte auf die Bundesstraße B 251 zu kippen. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle ab und fing auslaufenden Dieselkraftstoff auf. Die Rangierlok war mit rund 1.800 Liter Diesel befüllt. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn war ebenfalls vor Ort und koordinierte die weiteren Maßnahmen gemeinsam mit der Feuerwehr. Für die Bergung der Lokomotive und des entgleisten Waggons wurden zwei Spezialkräne angefordert. Bereits gegen 1:00 Uhr konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden.

Zur Unterstützung der Bergungsarbeiten blieben noch sechs Einsatzkräfte bis etwa 8:00 Uhr vor Ort und leuchteten die Einsatzstelle aus. Die B251 war während der gesamten Einsatzdauer voll gesperrt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 29 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Ursache der Entgleisung und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Dominik Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fotocredit: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit