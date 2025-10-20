Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 20. bis 24. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 06. bis 10. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

20.10.2025      Arnsberg-Bachum, Neheimer Straße
20.10.2025      Medebach, Oberstraße  

21.10.2025      Meschede, Pulverturmstraße
21.10.2025      Winterberg, Am Hagenblech 

22.10.2025      Sundern-Endorf, Endorfer Straße
22.10.2025      Brilon-Wald, Korbacher Straße        

23.10.2025      Arnsberg, Bömerstraße
23.10.2025      Marsberg, B7 

24.10.2025      Meschede-Olpe, Frenkhauser Straße
24.10.2025      Winterberg-Neuastenberg, Neuastenberger Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

__________________

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

