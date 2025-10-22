Klarheit schaffen: Brilon, Erörterungstermin zur Windenergie im Wald am Windsberg – Besichtigung der Windenergieanlage 8

Klarheit schaffen: Brilon, Erörterungstermin zur Windenergie im Wald am Windsberg – Besichtigung der Windenergieanlage 8

Auf Antrag der Briloner CDU-Ratsfraktion und aufgrund der fortlaufenden Berichterstattung in den Medien und sozialen Netzwerken, lädt die Stadt Brilon interessierte Bürgerinnen und Bürger am Samstag, den 08.11.2025, um 10:00 Uhr an den Windsberg ein, um die Baustelle der Windenergieanlage 8 zu besichtigen und die Themen Umsetzung der Baumaßnahme, Flächeninanspruchnahme und -verbrauch, Perspektive für weitere Anlagen zu erörtern. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Ortsverbindungsstraße von Brilon nach Rixen östlich des Hofes unterm Wintertal. Eine Beschilderung erfolgt. Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten.

_______________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: Brilon-Totallokal.de