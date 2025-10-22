Michael Aufmhof: MedeBag informiert Schülerinnen und Schüler über Zukunftsperspektiven direkt vor der Haustür

Michael Aufmhof: MedeBag informiert Schülerinnen und Schüler über Zukunftsperspektiven direkt vor der Haustür – Wirtschaftsförderung und lokale Unternehmen werben gemeinsam um Fachkräftenachwuchs

Medebach. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Medebach hat gemeinsam mit zehn interessierten Unternehmen aus dem Stadtgebiet die „MedeBag“ – die Karrieretasche für Medebach – auf den Weg gebracht. Rund 1.400 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen im Hochsauerlandkreis und im benachbarten Landkreis Waldeck-Frankenberg freuten sich über eine Sporttasche, die neben kleineren Geschenken prall gefüllt ist mit Informationen zu Praktikumsmöglichkeiten, Ausbildungsplätzen und Studiengängen im Stadtgebiet.

Ziel der Aktion ist es, junge Menschen für die vielfältigen beruflichen Chancen direkt vor ihrer Haustür bzw. im näheren Umfeld zu begeistern – und so langfristig Fachkräfte in der Region zu halten. „Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche Perspektiven sich hier bei uns bieten“, betont Wirtschafsförderer Michael Aufmhof. „Mit der MedeBag möchten wir zeigen: Wer seine Karriere hier startet, findet spannende Ausbildungsberufe, innovative Unternehmen und attraktive Lebensbedingungen – alles in erreichbarer Nähe.“

In der Tasche präsentieren sich neben der Hansestadt Medebach zehn heimische Unternehmen in einem praktischen Collegeblock.

„Unser Dank gilt den wirtschaftlichen Förderern, die diese Initiative für Medebach erst ermöglicht haben”, erklärt Michael Aufmhof. Zu den Unterstützern zählen die Paul Köster GmbH, Becker 360, Center Parcs Park Hochsauerland, Areas Deutschland, Alfons Brass Spedition und Lagerei GmbH, Sauerlandpraxis, Sparkasse Mitten im Sauerland, Ergo- & Handtherapie Michaela Schmidt, St. Mauritius Wohn- und Pflegezentrum Medebach und die Volksbank Sauerland eG. Zusätzlich informiert die Wirtschaftsförderung über das gesamte Spektrum beruflicher Perspektiven bei den Gewerbebetrieben und Unternehmen vor Ort.

Ann-Kathrin Huneck, Marketingleiterin der Paul Köster GmbH und Projektinitiatorin: „In Zeiten der medialen Reizüberflutung möchten wir die Jugendlichen mit kompakten Informationen und einem konkreten Mehrwert in ihrem Alltag erreichen, um auf die Branchenvielfalt im Medebacher Stadtgebiet aufmerksam zu machen – auch über die Landesgrenze Nordrhein-Westfalens hinaus. In Kombination mit den hochwertigen Taschen hoffen wir nicht nur auf mehr Aufmerksamkeit, sondern auch auf echte Begeisterung für viele verschiedene Berufe und Studiengänge hier in der Region.“

Neben der direkten Ansprache der Schülerinnen und Schüler verfolgt die Aktion auch ein strategisches Ziel: Die Fachkräftesicherung für die Zukunft.

„Die MedeBag ist ein starkes Beispiel für gelebte Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Schulen und Stadt“, sagt Detlef Völlmecke, Abteilungsleiter der Klassen 8 bis 10 der Sekundarschule Medebach-Winterberg. „Nur wenn wir jungen Menschen frühzeitig zeigen, welche Perspektiven sie hier haben, können wir dem Fachkräftemangel wirksam begegnen.“

Die Resonanz der Schulen und Betriebe sei durchweg positiv. Viele Lehrkräfte sehen in der „MedeBag“ eine wertvolle Ergänzung zur Berufsorientierung, und die Unternehmen freuen sich über den direkten Draht zu potenziellen Nachwuchskräften.

Mit der „MedeBag“ wird deutlich: Zukunft muss man nicht suchen – sie liegt oft direkt vor der eigenen Haustür.

Quelle: Der Bürgermeister, i.A. Michael Aufmhof, Wirtschaftsförderung Hansestadt Medebach

Fotocredits: Hansestadt Medebach