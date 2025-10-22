Willingen: Echte Erlebnisse treffen virtuelle Welten – Zukunft trifft Natur. Wald und Wow-Effekt oft nur fünf Minuten auseinander

Es raschelt das Laub unter den Wanderschuhen. Die Sonne blitzt durchs bunte Blätterdach. Kinder folgen Tierspuren, werden zu Naturdetektiven.

Kaum zurück im Tal, beginnt das nächste Abenteuer: Lichter flackern, Stimmen rufen Kommandos – die ganze Familie steckt mitten in einer digitalen Mission. Sandbox VR bietet Erlebnisse, die es sonst nur in Metropolen wie London oder Los Angeles gibt. In Willingen liegen virtuelle Welten nur wenige Minuten entfernt vom echten Naturerlebnis – und in einer Vielfalt, wie man sie in vergleichbaren Urlaubsorten kaum findet.

Beim Wandern oder Mountainbiken die herbstliche Welt entdecken – das gehört in Willingen einfach dazu. Ob auf spannenden Erlebniswanderwegen, per Rad auf den Kids Trails, den Green Trails oder actionreich im MTB ZONE Bikepark Willingen: Austoben, auspowern – ganz nach Lust und Laune.

Und dann: Nebel zieht über den Bergrücken. Die Welt draußen wird leiser, die Farben weicher. Der Moment? Magisch. Doch das Erlebnis geht weiter – drinnen. In Willingen ist das kein Gegensatz, sondern Alltag.

Willingen lebt vom Draußen. Auf Erlebniswegen wie Linnes Schatz, Rikes Raupenweg, Milch-Erlebnispfad, Kyrillpfad oder dem Kinderpilgerweg wird aus Wandern ein Abenteuer – mit Rätselstationen, Balancierpfaden und echten Aha-Momenten mitten im Wald. Am Hochheideturm wartet ein großer Spielplatz mit Kletternetz und Weitblick.

Familien, die Bewegung suchen, sausen auf der Sommerrodelbahn ins Tal oder testen den MTB ZONE Bikepark, die Green Trails oder die Kids Trails. Mutige erklimmen die Kletterwand am Hochheideturm. In Panoramagondeln schweben alle den Berg hinauf – oben angekommen führt ein kurzer Weg direkt zum Skywalk Willingen, der längsten freischwingenden Hängebrücke der Welt. Und wer noch höher hinaus will, entdeckt die imposante Mühlenkopfschanze, wo die besten Skispringer der Welt fliegen – ein echtes Willinger Wahrzeichen, das sich auch ohne Schnee sehen lassen kann.

Alles beginnt direkt im Ort, vieles ist zu Fuß erreichbar. In Willingen führen viele Wege von der Haustür direkt ins Erlebnis. Und wenn das Wetter kippt oder der Nachmittag eine neue Richtung braucht, liegt das nächste Abenteuer schon bereit: Drinnen warten virtuelle Erlebniswelten, wie man sie sonst nur aus Großstädten kennt – überraschend vielfältig, überraschend intensiv.

In der MJ Virtual Reality Gaming Arena spüren Besucherinnen und Besucher echten Nervenkitzel: Bei aufwendig inszenierten VR-Simulationen sausen sie durch das Weltall, fliegen Hubschrauber über Atlantis oder liefern sich Autorennen in Sci-Fi-Städten. Der Clou: Die futuristischen Geräte – vom Ufo-Sitz bis zum Motorrad – bewegen sich synchron zur gewählten Simulation. Windmaschine, Surround Sound und 360°-Brille sorgen für ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Noch eindrucksvoller wird’s in der Sandbox VR. Ausgestattet mit Sensoren an Armen und Beinen, Weste und VR-Brille betreten die Spielerinnen und Spieler einen leeren Raum – und stehen plötzlich mitten in einer anderen Welt. Ob als Piraten, in düsteren Zombiestädten oder in einer Arena wie bei „Squid Game“: Sie bewegen sich frei, weichen Hindernissen aus, kommunizieren, reagieren im Team. Die Bewegung wird zum Teil der Geschichte, jede Reaktion zählt, alles passiert gemeinsam. Ein Erlebnis, fast wie im echten Leben. Ein Abenteuer, das gleichzeitig für Nervenkitzel, Teamgefühl und jede Menge Spaß sorgt – und die ganze Familie begeistert.

In der Fantastic Rooms Game World verbindet das Lasermaze auf fast 50 Quadratmeter Nervenkitzel und Strategie: Geschicklichkeit, Timing und Teamwork sind gefragt — perfekt nicht nur für Abenteurer und Erlebnishungrige, sondern auch für Events und Teambuilding. Laut Betreiber eine der größten Anlagen dieser Art in Deutschland.

Und selbst im Wild- und Freizeitpark gehört VR längst dazu: Der „Rifter“-Simulator liefert 360°-Erlebnis mit bewegtem Sitz, Windmaschine und realistischen Achterbahn-, Dino- oder Tiefsee-Abenteuern.

Kinder lieben das bunte Angebot – draußen wie drinnen. Sie klettern, rennen, entdecken, können ihrer Fantasie freien Lauf lassen – und folgen ihrer natürlichen Begeisterung für Wald oder Virtuellem. Eltern genießen die kurzen Wege – und das gute Gefühl, nicht alles durchplanen zu müssen. Statt striktem Tagesprogramm heißt es: schauen, wonach der Familie gerade der Sinn steht – und einfach los. Die Familie ist sich schnell einig, denn für jeden ist etwas dabei.

Willingen erzählt Freizeit so, wie sie heute funktioniert: bewegungsnah, flexibel, generationsübergreifend. Für jede Familie. Für jedes Wetter. So werden Ferien in Willingen zu einer Zeit voller gemeinsamer Erinnerungen: Mit Laub unter den Füßen, Lachen auf dem Trail, leuchtenden Augen im Escape Game. Mit Luft, Licht, Bewegung. Überraschung, Spiel, Gemeinschaft.

Und immer dem Gefühl: Hier ist alles ganz nah – sogar die Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Quelle: Susanne Schulten / Tourist-Information Willingen

