Überzeugende Ergebnisse konnte die Mannschaften von St. Anna Wülfte beim Kreispokalschießen erzielen …

Die Mannschaften von St. Anna Wülfte beim Kreispokalschießen

Beim Kreispokalschießen bei der Schützengesellschaft Winterberg konnte die Mannschaften von St. Anna Wülfte überzeugende Ergebnisse erzielen. Auf dem 50-Meter-Stand mit Kleinkalibergewehren erzielten die Teilnehmenden beachtliche Leistungen.

Ergebnisse im Überblick

Mannschaftsergebnis: Platz 2 hinter Medebach Fabian Henke: 178 Ringe Björn Kraft: 158 Ringe Tobias Ising: 153 Ringe König Christian Göke: 143 Ringe

Einzelwertung: Platz 2, nur 1 Ring hinter dem Einzelsieger

Königswertung: König Christian sicherte sich ebenfalls den 2. Platz

Mit drei Mal Platz 2 lässt sich eine positive Bilanz ziehen, bei 116 Teilnehmenden Schützen aus 23 Vereinen.

Quelle Text + Bild: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.