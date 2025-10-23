Überzeugende Ergebnisse konnte die Mannschaften von St. Anna Wülfte beim Kreispokalschießen erzielen …

Die Mannschaften von St. Anna Wülfte beim Kreispokalschießen
Beim Kreispokalschießen bei der Schützengesellschaft Winterberg konnte die Mannschaften von St. Anna Wülfte überzeugende Ergebnisse erzielen. Auf dem 50-Meter-Stand mit Kleinkalibergewehren erzielten die Teilnehmenden beachtliche Leistungen.
Ergebnisse im Überblick
- Mannschaftsergebnis: Platz 2 hinter Medebach
- Fabian Henke: 178 Ringe
- Björn Kraft: 158 Ringe
- Tobias Ising: 153 Ringe
- König Christian Göke: 143 Ringe
- Einzelwertung: Platz 2, nur 1 Ring hinter dem Einzelsieger
- Königswertung: König Christian sicherte sich ebenfalls den 2. Platz
Mit drei Mal Platz 2 lässt sich eine positive Bilanz ziehen, bei 116 Teilnehmenden Schützen aus 23 Vereinen.
Quelle Text + Bild: Christian Göke, Schriftführer Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.