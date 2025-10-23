VHS Brilon: Ukulele oder Blues Harp schnell und einfach lernen

In den Wochenendworkshops der VHS BMO bekommen die Teilnehmenden einen Einstieg in das Spielen dieser Instrumente. Vorkenntnisse oder Notenkenntnisse sind nicht notwendig, die Instrumente sind günstig und leicht zu erlernen.

Am Sonntag, 2. November 2025, lernen die Teilnehmenden von 11 bis 15 Uhr die Ukulele spielen. Im Anschluss findet der Workshop Blues Harp für Einsteiger:innen statt. Beide Kurse werden im VHS-Haus in Brilon, Kreuziger Mauer 31, durchgeführt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

__________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Porapak Apichodilok über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986