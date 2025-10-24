Brilon, Frauenchor-Just-for-Joy: Ausverkauftes Konzert – Märchenhaftes Klangabenteuer begeistert schon vor dem ersten Ton
Das Konzert des Briloner Frauenchors JUST FOR JOY und des Männerensembles 12 RÄUBER aus Hünsborn ist restlos ausverkauft. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich über die überwältigende Nachfrage und die große Vorfreude ihres Publikums. Am Sonntag, 9. November 2025 um 17 Uhr verwandelt sich das Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon in eine Bühne voller Musik, Magie und Emotion.
____________________________________
Quelle: Silvia Behle – Briloner Frauenchor Just for Joy
Fotocredit: Frauenchor Just for Joy / „12 Räuber“ aus Hünsborn