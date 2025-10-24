Immer mehr Straftaten mit Schusswaffen in NRW

Bei immer mehr Straftaten in NRW ist eine Schusswaffe im Spiel. Das geht aus einer Antwort des Landeskriminalamts (LKA) auf Anfrage der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“ hervor. Im vergangenen Jahr registrierten die Kreispolizeibehörden im Land 8.372 Straftaten, bei denen mit einer Schusswaffe geschossen, gedroht oder diese mitgeführt wurde. 2020 waren es noch rund 6.700 und 2015 4.500 Fälle.

„Wir sehen ganz klar: Wir haben ein Problem mit illegalen Schusswaffen. Deshalb müssen wir weiterhin auf gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Waffenhandels setzen, die Zahlen zeigen, dass wir da mehr entdecken“, betont NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Das bedeutet aber auch, dass es auch weiterhin eine konsequente Kontrolle legaler Waffen geben muss. Auch hier dürfen wir nicht nachlassen.“

Die Steigerung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Polizei immer öfter mit illegal mitgeführten oder besessenen Waffen konfrontiert ist. Waren es 2020 etwa 4.000 Fälle dieser Art, sind es 2024 bereits mehr als 5.800. Die Zahlen der Drohungen mit Pistolen und Co. oder gar Schüssen veränderten sich nur leicht. So haben Täter zuletzt in mehr als 1.400 Fällen mit einer Schusswaffe gedroht, in etwa 1.100 Fällen sogar geschossen. Laut LKA fallen in diese Kategorie Straftaten mit Pistolen oder Gewehren, aber auch mit Schreckschuss-, Gas- oder Federdruckwaffen.

