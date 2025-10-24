Stabile Verhältnisse für ein besseres Brilon – CDU und FDP vereinbaren enge Zusammenarbeit in der kommenden Ratsperiode

Stabile Verhältnisse für ein besseres Brilon – CDU und FDP vereinbaren enge Zusammenarbeit in der kommenden Ratsperiode

Brilon: Bereits im Kommunalwahlkampf wurde deutlich, dass CDU und FDP in zentralen Fragen ähnliche Vorstellungen für die Zukunft Brilons teilen. Die mit der Kommunalwahl am 14. September geschaffenen Mehrheitsverhältnisse eröffnen nun die Möglichkeit, diese inhaltlichen Schnittmengen gemeinsam in konkrete Politik umzusetzen. Nach konstruktiven Gesprächen in den vergangenen Wochen haben die Spitzen der zukünftigen Fraktionen vereinbart, in der kommenden Ratsperiode eng zusammenzuarbeiten. Ziel ist eine sachorientierte, verlässliche und zukunftsgerichtete Kommunalpolitik, die Brilon nachhaltig stärkt.

„Uns eint das Ziel, Brilon gemeinsam weiter voranzubringen“, erklärt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Niklas Frigger. „Mit der FDP verbinden uns viele inhaltliche Überschneidungen – insbesondere in Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Digitalisierung, der Bildung und einer soliden Finanzpolitik. Deshalb wollen wir unsere Kräfte bündeln, um für Brilon die besten Lösungen zu finden.“

Auch die Vertreter der FDP begrüßen die neue Kooperation ausdrücklich. „Wir wollen eine Politik der Vernunft und Verantwortung gestalten. Die enge Zusammenarbeit mit der CDU eröffnet dafür neue Handlungsspielräume“, betonen Torsten Klaholz und Sebastian Plenkers.

In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 6. November 2025 werden CDU und FDP eine Zählgemeinschaft bilden, um ihre Zusammenarbeit auch formell sichtbar zu machen. Dabei bleibt die Eigenständigkeit beider Fraktionen gewahrt: Es besteht keine Verpflichtung zu einem einheitlichen Abstimmungsverhalten. Auch über die vereinbarte Zusammenarbeit hinaus, wird jede Fraktion weiterhin eigene politische Akzente setzen und für ihre Initiativen sachorientierte Mehrheiten suchen.

Diese Konstellation schafft einerseits stabile Mehrheiten für anstehende und notwendige Veränderungen in Brilon. Andererseits behalten beide Fraktionen ihren vollen Gestaltungsspielraum, um eigene Schwerpunkte zu setzen. „Wir stehen für eine verlässliche, bürgernahe und zukunftsorientierte Politik – und das gelingt am besten, wenn wir an einem Strang ziehen“, so die Vertreter beider Parteien übereinstimmend.

____________________________

Quelle: Niklas Frigger

Foto: Freuen sich auf eine intensive Zusammenarbeit: Die Fraktionsspitzen von CDU und FDP. V. l. n. r.: Hendrik Rummel, Lukas Wittmann, Sebastian Plenkers, Torsten Klaholz, Eberhard Fisch, Manfred Göke und Niklas Frigger.

Fotocredit: Niklas Frigger