Tipp: VHS Brilon, Vortrag zum aktuellen Erbrecht am Dienstag, 4. November 2025

Tipp: VHS Brilon, Vortrag zum aktuellen Erbrecht am Dienstag, 4. November 2025

Erben und Vererben – was ist für alle Beteiligten tragbar und wirtschaftlich vernünftig? Diese und weitere Fragen beantwortet der Dozent am Dienstag, 4. November 2025.

Auch die Absicherung der Übertragenden wird behandelt, ebenso das Thema der gesetzlichen Erbfolge. Rechtsanwalt und Notar Ringo Grenz gibt zudem Einblicke in die Besonderheiten von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Der Vortrag findet von 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Haus in Brilon, Kreuziger Mauer 31, statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

__________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Alena Darmel über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986