Willingen: Weiteres Etappenziel erreicht – Färbetest hat Weichen gestellt für beste Wasserqualität – Technischer Ausbau im Lagunen-Erlebnisbad Willingen

Im neuen Lagunen-Erlebnisbad ist ein weiterer Schritt geschafft: Der sogenannte Färbetest zur Prüfung der Wasserdurchströmung ist erfolgreich abgeschlossen. Dabei wird mit einem speziellen Farbstoff überprüft, ob das gesamte Beckenvolumen in der erforderlichen Zeit durchspült wird – ein wichtiges Kriterium für Hygiene, Sicherheit und die spätere Desinfektion. „Das vollständige Einfärben aller Beckenbereiche in kurzer Zeit zeigt, dass die Umwälzung wie geplant funktioniert“, erklärt Bürgermeister Thomas Trachte. Die grüne Farbe, die dem Wasser zugegeben wurde, ist nach dem Test wieder vollständig verschwunden. Bereits nach einer Stunde war das Becken wieder klar. Das Gesundheitsamt hat den Test offiziell begleitet und abgenommen.

Technik nimmt weiter Gestalt an

Parallel zum Testbetrieb gehen die Ausbauarbeiten im Innen- und Außenbereich weiter. Die ersten Glaselemente wie Sichtschutz und Türen werden derzeit montiert, das Kassensystem wird aktuell eingebaut und die ersten Drehkreuze stehen bereits. Auch der Saunabereich entwickelt sich: Alle sechs Saunen stehen, die beiden Gradierwerke wurden in Betrieb genommen.

Ziel bleibt, das Bad sobald wie möglich, zu öffnen – mit subtropischem Ambiente, Solebecken, hochwertiger Saunalandschaft und einem Angebot, das Erholung, Erlebnis und Gesundheit auf besondere Weise verbindet.

Eröffnung rückt näher – Geduld ist noch gefragt

„Man sieht und spürt: Es geht mit großen Schritten voran“, so Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Wir freuen uns über die vielen Nachfragen zur Eröffnung – und bitten gleichzeitig noch um etwas Geduld. Derzeit läuft die gesetzlich vorgeschriebene, dreimonatige Testphase. Erst wenn alle Systeme unter Realbedingungen einwandfrei funktionieren, können wir einen verbindlichen Termin nennen.“

Hintergrund

Projektträger : Kurbetrieb Willingen

: Kurbetrieb Willingen Fläche : ca. 5.600 m²

: ca. 5.600 m² Ausrichtung: Erlebnis, Erholung, Gesundheit

Besonderheiten

Schneeraum

2 Sole-Innenbecken und 2 Sole-Außenbecken mit Panoramablick

Subtropisches Innenambiente mit ausschließlich echten Pflanzen

6 Saunen, davon eine Textilsauna

2 Gradierwerke

2 Dampfbäder

2 Infrarot-Ruheräume, 1 mit hinterleuchteter Salzsteinwand

Floating-Becken (mit hohem Salzgehalt) zur Tiefenentspannung und Stressreduktion

Moderne Gastronomie

2 Außenterrassen

Nachhaltigkeit

Auch in Sachen Klimaschutz setzt das Lagunen-Erlebnisbad auf moderne, energieeffiziente Standards:

Energetisch nachhaltige Ausrichtung mit hoher Priorität

Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt auch das benachbarte Sauerland Stern Hotel (Nahwärmeverbund)

Neue PV-Anlage mit ca. 250.000 kWh Jahresertrag wird im Lagunen-Erlebnisbad und Eissporthalle fast vollständig eigenverbraucht.

Vollständige Nutzung der Abwärme der Eissporthalle zur Beheizung von Wasser und Beckenumgängen im Außenbereich

Wasserwiederaufbereitung von ca. 70%

Quelle: Susanne Schulten / Tourist-Information Willingen

Fotocredits: Tourist-Information Willingen