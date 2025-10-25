Aktionen der Stadtverwaltung „Brilon bei Nacht“ am 31. Oktober 2025 / Weitere Auflage Gutschein-Programm „Briloner HuberTaler“

Aktionen der Stadtverwaltung „Brilon bei Nacht“ am 31. Oktober 202 5 / Weitere Auflage Gutschein-Programm „Briloner HuberTaler“ / Versteigerung von Fundstücken aus dem Rathaus

Der Rat der Stadt Brilon hat sich im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2025für die Auflage einer weiteren Tranche des Gutschein-Programms „Briloner Hubertaler“ ausgesprochen. Nachdem bei „Brilon blüht auf“ schon zahlreiche Gutscheine verkauft wurden, steht nun im Rahmen von „Brilon bei Nacht“ am 31.10.2025 ab 17:00 Uhr die zweite Verkaufsaktion im Jahr 2025 an.

Der Verkauf der HuberTaler erfolgt durch die Stadt Brilon zum Preis von 20,00 Euro je Gutschein, der dann einen Handelswert von 25,00 Euro hat. Die teilnehmenden Geschäfte lösen die vereinnahmten Gutscheine dann wiederum bei der Stadt ein.

Bürgermeister Dr. Bartsch freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder umfangreich Kaufkraft in die Briloner Betriebe gelenkt wird. „Das Gutscheinprogramm stellt eine der vielfältigen Maßnahmen dar, um die Briloner Innenstadt aktiv zu beleben. Unterstützen wir die heimischen Unternehmen und helfen dabei, die lokale Wirtschaft und Arbeitsplätze zu stärken.“, so Dr. Bartsch.

Wie schon im Frühjahr bei „Brilon blüht auf“, findet der Verkauf ausschließlich am Freitag, 31.10.2025 in der Zeit von 17.00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr unter dem Rathausbogen statt, solange der Vorrat reicht. Es besteht die Möglichkeit, in bar oder per ec cash zu bezahlen.

Da bei der letzten Verkaufsaktion im Frühjahr schon zahlreiche Gutscheine nachgefragt wurden und um möglichst vielen Interessenten die Möglichkeit zu geben, vom Gutscheinprogramm zu profitieren, liegt die maximale Abgabemenge am 31.10. bei 5 Gutscheinen pro Person. Es ist möglich für maximal eine weitere Person 5 Hubertaler am Verkaufsstand zu erwerben. Die Liste der teilnehmenden Betriebe ist auf der Homepage der Stadt Brilon unter https://www.brilon.de/innovation-stadtentwicklung/briloner-gutschein-programm-hubertaler Die Gutscheine sollen wieder zeitnah eingelöst werden, um die Briloner Betriebe weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Versteigerung von Fundstücken im Foyer des Rathauses

Eine weitere Aktion der Stadt Brilon im Rahmen von „Brilon bei Nacht“ ist eine Versteigerung, die um 18 Uhr im Foyer des Rathauses stattfindet. Objekte aus dem städtischen Fundus kommen für einen guten Zweck unter den Hammer. Die „Schätze“ wechseln nach dem amerikanischen Versteigerungsprinzip ihren Besitzer. Bei amerikanischen Versteigerungen handelt es sich um eine Sonderform von Auktionen, die zu Gunsten von gemeinnützigen Zwecken durchgeführt wird. Während bei anderen Versteigerungen nur derjenige bezahlen muss, der den Zuschlag bekommt, ist die amerikanische Versteigerung eine sogenannte „Allpay-Aktion“. Der Differenzbetrag eines jeden Bieters wandert direkt in den Hut des Auktionators. Die Durchführung der Versteigerung liegt in den Händen des Teams des Briloner Stadtarchivs. In diesem Jahr kommen Märchenfreunde voll auf ihre Kosten. Neben alten Holzregistraturkästen, Stühlen und Kerzenleuchtern kommt ein Fundus alter Märchenkarten unter den Hammer. Diese zeigen Motive bekannter Märchenszenen und wurden in den 50er und 60er Jahren im Grundschulunterricht eingesetzt.

_________________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Foto: Thilo Kleff, Azubi bei der Stadt Brilon u.a. mit Märchenkarten, die „versteigert werden“

Fotocredit: Stadt Brilon