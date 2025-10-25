Brilon bei Nacht: Shopping, Licht und Stimmung am 31. Oktober 2025 / Zeitplan: Künstler, Shows & Co.

Der Briloner Gewerbeverein „PRIMA BRILON“ lädt ein zum ausgiebigen Shoppen während „Brilon bei Nacht“ am Freitag den 31. Oktober 2025. Einzelhändler und Gastronomen locken an diesem Abend traditionell bis 23 Uhr mit besonderen Angeboten und Aktionen. Kreative Beleuchtung, Kleinkunst, Kulinarisches und Musik ergänzen das vielfältige Einkaufsangebot in der Briloner Innenstadt.

„Unsere Innenstadt wird sich von ihrer schönsten Seite zeigen und Besuchern jeden Alters eine einzigartige Shoppingnacht bescheren“, freut sich Miriam Schiewe, Vorsitzende von Prima Brilon auf die Veranstaltung: „Die Besucher können sich wieder auf die illuminierten Gebäude und ein aufregendes Programm einstellen.“ Ein großer Dank gehe dabei an die Sponsoren des Gewerbevereins, so Miriam Schiewe. Ohne die Unterstützung der Sparkasse Mitten im Sauerland und der Volksbank Brilon (Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL) wäre ein so ein vielfältiges Programm zu Brilon bei Nacht nicht möglich.

Viele Einzelhändler werden für ihre Kunden eine Überraschung bereithalten. Das Warenangebot ist schon ganz auf Herbst und Winter eingestellt. Auch tolle Ideen für Weihnachten sind bereits im Angebot. Und sollte nicht das Richtige dabei ist: Ein Brilon Gutschein ist immer ein passendes Geschenk und kann auch an diesem Abend bei vielen Einzelhändlern erworben werden.

Walk Acts und Feuershow machen die Innenstadt zur Bühne

Mit Einbruch der Dunkelheit erwartet die Besucher von Brilon bei Nacht ein strahlendes Programm. Highlight des Abends sind die Shows von „Flames Illusions“. Um 19:30 ist die LED-Show und um 21:30 Uhr wird das Feuer-Spektakel vor dem Rathaus gezündet. Die Shows bieten eine explosive Mischung aus Licht, Feuerspucken, Feuerschlucken und großen Effekten.

Für besondere Atmosphäre sorgt ein Walkact, der die Besucher in der Fußgängerzone zum Staunen und Fotografieren bringen wird. Die Künstler bewegen sich mitten im Publikum und verwandeln die Straße mit ihren fantasievollen Kostümen in eine kleine Bühne. Auch viele Gebäude am Markt und in der Bahnhofstraße werden wieder stimmungsvoll illuminiert. Musikalisch begleitet Pianist Timon Kerzel die Besucher durch den Abend. Er spielt vor dem Rathaus von 19 bis 22 Uhr.

Natürlich wird auch kulinarisch einiges geboten: Süßes, Deftiges und der Genusstruck von Michael Ester locken an diesem beleuchteten Abend nach Brilon. Die jüngsten Gäste dürfen sich zudem auf eine Fahrt im Kinderkarussell freuen.

Verkaufsstart Lions Adventskalender

Bei „Brilon bei Nacht“ startet traditionell auch der Verkauf des beliebten Lions Adventskalenders. Das Team des Lions Clubs Brilon-Marsberg freut sich auf viele Besucher am Stand in der Bahnhofstraße. Auch diesmal gibt es wieder viele wertvolle Preise zu gewinnen. Neben zwei Hauptpreisen im Wert von je 500 Euro stehen unter anderem Bundesligatickets, eine Brauereibesichtigung, Theaterkarten und hochwertige Einkaufsgutscheine zur Verlosung bereit.

Geisterjagd im Museum Haus Hövener

Prima Brilon, das Haus Hövener und der Heimatbund Semper Idem veranstalten gemeinsam für die kleinen Besucherinnen und Besucher ein eigenes Halloween-Erlebnis – „Hallo Wild“ im Haus Hövener. Von 18:00 bis circa 20:30 Uhr verwandelt sich der Garten des Hauses Hövener in eine liebevoll gestaltete Spooky Zone. Dort findet in diesem Jahr auch die zentrale Süßigkeiten-Verteilung statt. Das Museum hat zudem von 18 bis 22 Uhr zu einem verminderten Eintrittspreis von 2 Euro geöffnet.

Bildunterschrift: Der Vorstand von „Prima Brilon“ freut sich auf viele Gäste beim Shopping-Event „Brilon bei Nacht“ am 31. Oktober (v.li.): Gerd Brauer, Miriam Schiewe (Vorsitzende), Christian Schmidt, Thomas Mester (Kulturbüro), Katharina Wiese, Thomas Becker (Wirtschaftsförderung) und Claudia Schettel. (Foto: Sabrinity)

Zeitplan: Künstler, Shows & Co.

17:00-20:00 Uhr Verkauf HuberTaler

18:00 Uhr Fundstück-Versteigerung im Rathaus

18:00-20:30 Uhr „Hallo Wild“ – Halloween-Erlebnis für Kinder im Haus Hövener

18:30-19:30 Uhr Lebender Bilderrahmen (Haus Hövener)

19:00-22:00 Uhr Pianist Timon Kerzel vor dem Rathaus

19:30 Uhr LED Show (Rathaus)

20:30-21:15 Uhr Walkact

21:30 Uhr Feuershow „Flames Illusions“ (Rathaus)

_______________________________

Quelle: Thomas Becker, Schriftführer, Gewerbeverein Brilon e. V. / Fachausschuss Prima Brilon

Fotocredit: Sabrinity, PrimaBrilon