Vollsperrung „Warenbergstraße“, Brilon-Altenbüren

Vollsperrung „Warenbergstraße“, Brilon-Altenbüren

In Altenbüren erfolgt ab Montag, 27.10.2025 die Baustelleneinrichtung, ab 03.11.2025 bis voraussichtlich 31.12.2025 ist dann der untere Teil der Warenbergstraße vollgesperrt. Die Straße wird inkl. Kanal- und Wasserleitungsarbeiten komplett saniert.

Je nach Baustellenfortschritt können die Anlieger ihre Grundstücke erreichen. Die Einfahrten „Warenbergstraße“ und „Unter’m Warenberg“ werden als Sackgasse eingerichtet.

___________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: AdobeStock 596985607 / Brisystem