„Caritas öffnet Türen“ im Briloner Rathaus mit inklusivem Kunstprojekt – Brilon Kultour präsentiert Ausstellung vom Caritasverband Brilon

„Caritas öffnet Türen“ im Briloner Rathaus mit inklusivem Kunstprojekt – Brilon Kultour präsentiert Ausstellung vom Caritasverband Brilon in Kooperation mit dem Kunstverein

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 lädt Brilon Kultour zur Eröffnung der neuen Rathaus-Ausstellung „Caritas öffnet Türen – Inklusives Kunstprojekt“ ein. Der Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wird zur Begrüßung sprechen. Zur Vernissage um 18.30 Uhr sind alle Interessierten ins Foyer des Briloner Rathauses eingeladen.

Das diesjährige Jahresthema der Caritas Deutschland lautet: „Caritas öffnet Türen“.

Der Briloner Kunstverein organisiert gemeinsam mit der Caritas Brilon eine besondere Ausstellung. Ziel des Projektes ist es, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen – sei es in den besonderen Wohnformen, im ambulant begleitenden Wohnen oder in den Werkstätten. Sie erhalten beim Erstellen ihrer Kunstwerke gezielte Unterstützung. Es soll eine kreative Plattform geboten werden, auf der sie ihre Talente zeigen können. Die Ausstellung zeigt Werke von Menschen mit und ohne Behinderung und zeigt damit: Kreativität verbindet!

Gemeinsame Kunstwerke sind Ausdruck von Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt. So vielfältig wie die Menschen selbst, so vielfältig sind auch die Kunstwerke. Vielfalt wird deutlich in den schöpferischen Ideen, die alle Menschen in sich tragen und denen sie Ausdruck verleihen können.

Die Kunstwerke können bis zum 2. Januar 2026 kostenlos von Montag bis Mittwoch zwischen 8:00 und 15:30 Uhr, donnerstags bis 16:30 Uhr und freitags bis 13 Uhr im Briloner Rathaus betrachtet werden.

________________________

Quelle: Thomas Mester – Leitung BWT-Brilon Kultour

Bild/Zeichnung: Das Briloner Rathaus von Dirk Ulbrich, St. Nikolaushaus

Fotorecht: Dirk Ulbrich