Radarfalle! Blitzerstandorte vom 27. bis 31. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 27. bis 31. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

27.10.2025      Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße
27.10.2025      Sundern-Endorf, Endorfer Straße

28.10.2025      Schmallenberg-Hundesossen, B236
28.10.2025      Arnsberg-Herdringen, Zum Herdringer Schloß  

29.10.2025      Brilon-Scharfenberg, Untere Straße
29.10.2025      Meschede, Warsteiner Straße, B55 

30.10.2025      Meschede-Wehrstapel, Grimlinghauser Straße
30.10.2025      Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße

31.10.2025      Marsberg-Westheim, Kasseler Straße
31.10.2025      Arnsberg-Hüsten, Marktstraße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

