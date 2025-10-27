Radarfalle! Blitzerstandorte vom 27. bis 31. Oktober im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
27.10.2025 Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße
27.10.2025 Sundern-Endorf, Endorfer Straße
28.10.2025 Schmallenberg-Hundesossen, B236
28.10.2025 Arnsberg-Herdringen, Zum Herdringer Schloß
29.10.2025 Brilon-Scharfenberg, Untere Straße
29.10.2025 Meschede, Warsteiner Straße, B55
30.10.2025 Meschede-Wehrstapel, Grimlinghauser Straße
30.10.2025 Winterberg-Altenfeld, Bödefelder Straße
31.10.2025 Marsberg-Westheim, Kasseler Straße
31.10.2025 Arnsberg-Hüsten, Marktstraße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
__________________
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem