Thomas Grosche neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Südwestfalen Agentur GmbH

Thomas Grosche neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Südwestfalen Agentur GmbH – Neuer Landrat des Hochsauerlandkreises übernimmt bis Jahresende Leitung von Gremien und Sitzungen – Abschied von Dr. Karl Schneider

Die Südwestfalen Agentur GmbH hat bis zum Jahresende einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Thomas Grosche, der neue Landrat des Hochsauerlandkreises, übernimmt den Posten seines Vorgängers Dr. Karl Schneider. Für diesen ist es gleichzeitig ein Abschied nach langer Zeit. Grosche wiederum kennt und begleitet die Arbeit die Südwestfalen Agentur seit Jahren. Er wird im November und Dezember anstehende Gremiensitzungen der Agentur sowie der REGIONALE 2025 leiten.



Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt jährlich zwischen den Kreisspitzen.

In diesem Jahr liegt der Vorsitz im Hochsauerlandkreis. Durch die Landratswahl wechselt nun auch der „Kopf“ hinter dem Posten. Für Landrat Dr. Schneider endet nicht nur die Amtszeit. Als „Mann der ersten Stunde“ hat er in den vergangenen 18 Jahren die Geschicke in Südwestfalen auf den Weg gebracht und begleitet. „Was wir schon gemeinsam erreichen konnten, ist wirklich außergewöhnlich. Darauf bin ich auch stolz. Es zeigt, wie richtig und wichtig es ist, dass wir in den fünf Kreisen zusammenzuarbeiten – und ich bin zuversichtlich, dass die Arbeit mit den neuen Landräten genauso gut weitergeführt wird“, sagte Dr. Schneider bei einem gemeinsamen Termin mit dem neuen Landrat Thomas Grosche und Hubertus Winterberg, dem Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur.



Thomas Grosche übernimmt nun bis zum Jahresende den Vorsitz im Aufsichtsrat der Südwestfalen Agentur sowie im REGIONALE-Ausschuss.

So leitet er beispielsweise im Dezember die Sitzung, in der entschieden wird, welche innovativen Projekte für die Zukunft Südwestfalens in der REGIONALE umgesetzt werden sollen. Auch darüber hinaus wird er künftig mit anderen Landräten Südwestfalens die Agentur und ihre Arbeit eng begleiten und ihre Aufgabenfelder abstecken. „Als Bürgermeister in Medebach kenne ich die Arbeit der Südwestfalen Agentur und freue mich auf die neuen Aufgaben. Die Herausforderungen in der Region sind groß und die werden wir nur meistern, wenn wir in Südwestfalen weiter klug zusammenarbeiten.“



Im Auftrag der Region profiliert die Südwestfalen Agentur die Stärken der Region und bringt Akteure zusammen, die mit Lösungen und Innovationen Südwestfalen weiterentwickeln wollen. In der REGIONALE 2025 werden dafür beispielsweise Projekte gesucht, gefördert und umgesetzt. So wurden schon über 100 Millionen Euro an Förderung in die Region geholt.

Die fünf Kreise stellen gemeinsam mit dem Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“ die sechs Gesellschafter der Agentur. Ihr Geschäftsführer, Hubertus Winterberg, sagte beim gemeinsamen Treffen: „Die Kooperation und die Lust auf gemeinsame Zukunftsgestaltung zeichnen Südwestfalen aus – auch weit über die eigenen Grenzen. Ich freue mich darauf, dass wir diesen Weg auch mit den neuen Verantwortungsträgern in den Kreisen und Kommunen weitergehen können und dürfen.“

_______________________________

Quelle: Stephan Müller, Südwestfalen Agentur GmbH

Bild: Thomas Grosche (r.) ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Südwestfalen Agentur. Geschäftsführer Hubertus Winterberg (m.) freute sich auf die Zusammenarbeit und bedankte sich bei Dr. Karl Schneider (l.) für dessen Engagement in den vergangenen Jahren.

Fotocredit: Hochsauerlandkreis