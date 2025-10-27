Volle Freiheit auf 45 Pistenkilometern: Skiwelt Winterberg wächst zusammen – Ein Skipass, fünf Gebiete, Winterberg reagiert auf Gästewünsche

Mehr Pisten, mehr Lifte, mehr Schneesicherheit: Skifahrer zieht es mehr und mehr in die größten Skigebiete. Nicht nur im Sauerland, dieser Trend zeichnet sich weltweit ab. Doch auch kleine und mittlere Skigebiete haben ihre Stärken. Die Skigebiete in der Ferienwelt Winterberg wollen ihren Gästen die volle Bandbreite des Angebots präsentieren, den Blick lenken und die Stärken jedes einzelnen Skigebiets stärker ins Bewusstsein rücken.

Auch die Kleinen können „groß“

Das Skiliftkarussell Winterberg hat sich zu einem der größten und modernsten Skigebiete Deutschlands entwickelt. Auch die kleineren Skigebiete rundherum haben in den vergangenen Jahren kräftig investiert – in Komfort, Beschneiung und Qualität. Gäste finden dort bestens präparierte Abfahrten, moderne Technik, Angebote wie Funpark oder eine FIS-„Rennpiste“ sowie eine familiäre Atmosphäre, die ihren ganz eigenen Reiz hat. Wer es überschaubarer und persönlicher mag, wer kurze Wege und entspannte Bedingungen schätzt, ist hier genau richtig. Alle zusammen machen die Vielfalt und Qualität der Wintersport-Region aus, davon sind die Betreiber überzeugt. Und haben sich zur Skiwelt Winterberg zusammengeschlossen.

Flexibel wechseln, Neues entdecken – fahren wo man sich wohlfühlt

Für die Gäste hat das viele Vorteile. Ab der Wintersaison 2025/2026 gibt es einen gemeinsamen Skipass für fünf Skigebiete. Gäste können damit flexibel wechseln, Neues ausprobieren und den Tag dort verbringen, wo sie sich am wohlsten fühlen – ohne sich vorher entscheiden zu müssen. Sobald es in einem Gebiet zu größerem Gästeandrang kommt, können sie ausweichen und sich ruhigere Orte suchen. Wichtig ist auch die Planungssicherheit. Bei schwierigen Wetterlagen gibt es Ausweichangebote.

Ein Verbund mit kurzen Wegen und Skibus-Service

Seit rund 20 Jahren gibt es die Wintersport-Arena Card. Davon unterscheidet sich das Skiwelt-Winterberg-Ticket in einigen Punkten. Während die Wintersport-Arena Card ab drei Tagen Gültigkeit mehr und entferntere Gebiete im gesamten Sauerland verbindet, konzentriert sich der Winterberg-Verbund auf Skigebiete in direkter Nachbarschaft, zwischen denen Gäste schneller und leichter wechseln können – falls gewünscht sogar innerhalb eines Tages. Ein Skibus verbindet die Gebiete in enger Taktung. Damit ist das Angebot attraktiver für Tagesgäste und Kurzurlauber. Zugleich ermöglicht die kompakte Lage eine bessere Lenkung und Information. Wartezeiten, Parkplätze oder Skibusse können und sollen künftig unmittelbarer kommuniziert werden, um die kleineren Gebiete sichtbar einzubinden. In der Markenführung setzt die Skiwelt Winterberg künftig auf ein fokussiertes Bild: eine Destination mit fünf sympathischen Gesichtern.

Das entscheidende Plus an Vielfalt, Komfort und Erlebnis

Das neue Skiwelt-Winterberg-Ticket eröffnet Wintersportlern mehr Pistenkilometer, mehr Schneesicherheit, Komfort, Pistenqualität und großen Erlebnisreichtum durch vielfältige Nischenangebote. Könner, Vielfahrer, Anfänger, Wiedereinsteiger, Snowboarder, Familien mit Kindern – alle finden für sie geeignete Angebote: 45 Kilometer Pisten in allen Schwierigkeitsstufen, 46 Lifte, davon 17 moderne Sessellifte, sorgen für schnelle und komfortable Beförderung. 43 Abfahrten sind beschneit, bis zu 6 Kilometer sind sogar absolut schneesicher, unabhängig von den Wetterbedingungen. Hinzu kommen 21 Kilometer Flutlichtpisten, 8 Kinderländer, ein Funpark, 9 Rodellifte, 8 Rodelpisten, Skiverleihe, Skischulen und vieles mehr. Der Skibus schafft die Verbindung, indem er im 15-Minuten-Takt über die Achse Altastenberg – Nordhang – Neuastenberg pendelt. Ticketinhaber fahren damit gratis.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Die kleineren Gebiete profitieren vom flexiblen Wechsel und vom positiven Image des großen Gebiets. Auch für das Skiliftkarussell bedeutet der Verbund eine Aufwertung. Gäste haben die Möglichkeit, bei Bedarf auszuweichen und Neues zu entdecken, ohne sich vorher entscheiden oder ein zweites Ticket kaufen zu müssen. Insbesondere ist der Zusammenschluss für sie ein entscheidender Schritt zu mehr Sichtbarkeit. So sollen sie als gleichwertiger Teil des Gesamtangebots mit ihren individuellen Stärken wahrgenommen werden. Gleichzeitig profitieren alle Skigebiete von einer besseren Besucherlenkung, was zu kürzeren Wartezeiten und insgesamt entspannteren Skitagen führt.

Verbund stärkt Wintersportdestination Winterberg

Nicht zuletzt wird Winterberg als Wintersportdestination insgesamt gestärkt, als Herz der Wintersport-Arena Sauerland. Mit einem großen, hochmodernen Skigebiet und mehreren charmanten kleineren Nachbarn bündelt der Verbund alle Vorzüge und gibt den Gästen die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie ihren Skitag gestalten.

Eckdaten des Verbunds

46 Lifte

Sesselbahnen 17

Schlepplifte 20

Förderbänder 9

Rodellifte 9

Rodelpisten 9

Kinderländer 6

Skiverleihe 34

Skischulen 7



Verbund-Tickets

1 Tag Erwachsener 52 Euro / Kind 29 Euro

2 Tage Erwachsener 95 Euro / Kind 53 Euro

6 Tage Erwachsener 214 Euro / Kind 126 Euro

Gültigkeit der Tickets

Skiliftkarussell Winterberg

Skidorf Neuastenberg

Skikarussell Altastenberg

Familienskigebiet Sahnehang

Skigebiet Ruhrquelle

Quelle: Susanne Schulten / Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Fotocredit: Skiwelt Winterberg / Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH / Stephan Peters