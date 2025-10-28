Bühne Brilon – So ein Theater!, präsentiert ELLEN BABIĆ, von Star-Autor Marius von Mayenburg, mit hochkarätiger Besetzung.

Bühne Brilon – So ein Theater!, präsentiert ELLEN BABIĆ, von Star-Autor Marius von Mayenburg, mit hochkarätiger Besetzung.

Ein nuancenreiches und fesselndes Schauspiel mit Bedrohungen, Verführungen, Komik, Rätseln und großartiger Unterhaltung.

Zum Inhalt: Englischlehrerin Astrid lädt ihren Vorgesetzen, den Schulleiter Wolfram Balderkamp, zu sich nach Hause ein, um einen brisanten »Vorfall« mit einer Schülerin, der während ihrer Klassenfahrt nach Trier stattgefunden haben soll, zu besprechen. Astrids Partnerin Klara, mit der sie seit 10 Jahren zusammenlebt, reagiert bestürzt. Auch sie war einst Astrids Schülerin und kam ihr auf einer Klassenfahrt näher. Wird sich der Schulleiter an sie erinnern? Immerhin war Klara zu Beginn der Beziehung noch minderjährig. Wie sich herausstellt, sind Klaras Bedenken berechtigt: Balderkamp überbringt die Anschuldigung der 16-jährigen Ellen, der nach eigener Aussage »plötzlich schwindlig« war, obwohl sie kaum etwas getrunken hatte. Astrid soll sie mit K.-o.-Tropfen betäubt und unsittlich berührt haben. Astrid widerspricht, doch der Rektor webt ein gefährliches Netz aus versteckten Drohungen, in das er auch Klara zu verstricken versucht. Wird die Lehrerin zu Unrecht des Missbrauchs einer Minderjährigen beschuldigt? Astrid muss nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Beziehung verteidigen und bricht endlich ihrerseits das jahrelange Schweigen über Balderkamps sexuelle Bemerkungen und aufdringliche Berührungen.

Die Stücke von Marius von Mayenburg sind ein Paradebeispiel für psychologisch genauestens durchdachte Charaktere und treffsichere Dialoge. Die unvermeidliche Eskalation der Beziehungskonflikte ist perfekt getimt.

Der packende Psycho-Thriller, ist am 5. November 2025 um 19:30Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon zu erleben. In den Hauptrollen sind Katja Studt und Till Demtrøder zu sehen. Das Team von Bühne Brilon – So ein Theater!, freut sich zwei aus ARD und ZDF bekannte Schauspieler in Brilon zu begrüßen. Die Spieldauer beträgt 1 Stunde 55 Minuten inkl. Pause. Tickets gibt es bei der BWT in Brilon, unter www.ticket-regional.de oder auch an der Abendkasse.

Alle Infos zu Bühne Brilon – So ein Theater und weiteren Aufführungen unter www.buehnebrilon.de

_____________________________

Quelle: Marion Kürmann

Fotocredit: Veranstalter