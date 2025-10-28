Eberhard Fisch ist neuer Direktor des Amtsgerichts Brilon. Nach 36 Jahren wieder der erste Briloner …

Peter Clemen, Präsident des Landgerichts Arnsberg, händigte Fisch den entsprechenden Erlass des Ministeriums der Justiz des Landes NRW aus. Nach der Pensionierung von Joachim Merz, dem Vater des heutigen Bundeskanzlers, im Jahre 1989 ist Fisch damit nach 36 Jahren wieder der erste Briloner auf dem Chefsessel des Gerichts.

Der 1972 in Brilon geborene und aufgewachsene Fisch ist seit dem Jahr 2000 im richterlichen Dienst und hat in den letzten 12 Jahren das Amtsgericht Marsberg als Direktor geleitet.

Quelle: Brilon-Totallokal

Fotocredit: Privat