„Brilon bei Nacht” trifft „Hallo Wild“ – Ein Abend für die ganze Familie

„Brilon bei Nacht” trifft „Hallo Wild“ – Ein Abend für die ganze Familie

Wenn sich am 31. Oktober die Briloner Innenstadt wieder in stimmungsvolles Licht taucht, heißt es erneut: „Brilon bei Nacht“! Das beliebte Shopping-Event lockt seit vielen Jahren zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt – und sorgt für einen ganz besonderen Herbstabend voller Atmosphäre, Genuss und Begegnung.

Da der Termin traditionell auf Halloween fällt, haben sich Prima Brilon, das Haus Hövener und der Heimatbund Semper Idem gemeinsam in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt: Neben dem beliebten Einkaufsabend gibt es für die kleinen Besucherinnen und Besucher ein eigenes Halloween-Erlebnis – „Hallo Wild“ im Haus Hövener. So wird der Abend zu einem echten Familienerlebnis: Shopping, Lichter und Musik für die Großen – Halloween-Spaß im Sauerland-Style für die Kleinen.

„Hallo Wild“ – das kinderfreundliche Halloween im Haus Hövener

Von 18:00 bis circa 20:30 Uhr verwandelt sich der Garten des Hauses Hövener in eine liebevoll gestaltete Spooky Zone. Dort findet in diesem Jahr auch die zentrale Süßigkeiten-Verteilung statt: Alle Kinder erhalten dort ihr wohlverdientes Süßigkeitenpäckchen (mit großem Dank an Edeka Boxberger) – direkt im Haus Hövener, das an diesem Abend ganz im Zeichen von Herbst, Spaß und kleinen Überraschungen steht.

Wer Lust auf Abenteuer hat, kann außerdem bei der „Hallo Wild“-Rallye mitmachen: In den Schaufenstern vieler Geschäfte, Hotels und Restaurants rund um den Marktplatz und die Bahnhofstraße verstecken sich ausgestopfte Tiere aus der Waldausstellung des Hauses Hövener. Die Kinder dürfen beim Stadtbummel nach ihnen suchen, sie auf ihrer Rallye-Karte abstempeln und im Haus Hövener im leicht „spooky“ geschmückten Keller die letzte Station absolvieren. Alle Kinder, die ihre Stempelkarte vollständig abgeben, erhalten als Belohnung eine kleine Überraschung.

Leuchtende Kürbisse aus den Briloner Kindergärten

Ein besonderes Highlight entsteht in diesem Jahr durch die Beteiligung der Briloner Kindergärten: Alle Einrichtungen in Brilon und den Ortsteilen haben die Möglichkeit, von Prima Brilon Kürbisse zum Schnitzen zu erhalten. Die von den Kindern liebevoll gestalteten Kunstwerke können anschließend vor dem 31. Oktober im Haus Hövener abgegeben werden.

Am Veranstaltungsabend werden die Kürbisse im Garten des Hauses Hövener stimmungsvoll illuminiert – und sorgen so für ein unvergleichlich schönes, herbstliches Bild, wenn alle kleinen Kunstwerke gemeinsam leuchten.

Zwei Highlights – ein gemeinsames Erlebnis

Während die Kinder im Haus Hövener Halloween feiern, können Eltern und Besucher die besondere Atmosphäre von „Brilon bei Nacht“ genießen – mit illuminierten Straßen, Musik, gemütlicher Stimmung und geöffneten Geschäften bis 23 Uhr. Beide Veranstaltungen greifen ineinander und machen den Abend zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie – lebendig, stimmungsvoll und typisch Brilon.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Haus Hövener und dem Heimatbund Semper Idem mit ‚Hallo Wild‘ eine Aktion anbieten können, die Kinderaugen leuchten lässt und ‚Brilon bei Nacht‘ um eine familienfreundliche Facette erweitert“, sagt das Prima-Brilon-Team. „So entsteht ein Abend, an dem sich Groß und Klein gleichermaßen wohlfühlen – ein echtes Briloner Highlight im Herbst.“

__________________________

Quelle: Thomas Becker, Schriftführer, Gewerbeverein Brilon e. V., Fachausschuss Prima Brilon

Fotocredit: Gewerbeverein Brilon e. V., Fachausschuss Prima Brilon