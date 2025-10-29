Eckhard Lohmann fragt Johannes Weber … ich habe gehört du kandidierst für den Kirchenvorstand in Brilon? Warum machst du das?

Informationen zur Person: Johannes Weber kandidiert mit 19 Jahren für den Kirchenvorstand der Propsteigemeinde Brilon. Der Jurastudent ist schon seit über zehn Jahren als Messdiener in der Gemeinde aktiv und hilft im Propsteiarchiv, er kennt die Strukturen der Gemeinde also bestens. Fest in Brilon verwurzelt, engagiert er sich vor Ort und möchte besonders die jüngere Generation einbeziehen, damit Kirche auch in Zukunft lebendig bleibt und alle Altersgruppen anspricht. Besonders in diesem Jahr gibt es etwas Besonderes bei der Wahl: Zum ersten Mal erhalten alle Gemeindemitglieder eine Wahlbenachrichtigung. Außerdem können alle entweder per Briefwahl oder digital abstimmen.

Quelle: Brilon-Totallokal.de / Eckhard Lohmann

Video: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de