Olsberg: „Bauen mit Holz ist Teil der Südwestfalen-DNA“

Olsberg. Für das Bauen mit Holz ist Olsberg eine hervorragende Adresse. Hier ist mit dem Zentrum HOLZ ein sowohl für NRW als auch bundesweit bedeutsamer Standort und ein starkes Netzwerk für das Bauen mit Holz etabliert worden. Jetzt wurde Olsbergs scheidender Bürgermeister Wolfgang Fischer als Vorsitzender des I.D. HOLZ e.V. verabschiedet.

Seit 2010 hatte er als Vorsitzender des Trägervereins Informations- und Demonstrationszentrum HOLZ e.V. den Aufbau des Zentrum HOLZ in Olsberg-Steinhelle und des gleichnamigen Branchennetzwerks „Cluster I.D. HOLZ e.V.“ begleitet. Im Rahmen der Kooperation des Trägervereins mit dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen ist auf diese Weise eine Einrichtung entstanden, die mit der weiteren Entwicklung der Wertschöpfungskette Forst-Holz auch ein großes Potenzial für neue Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft in der Region bietet.

„Das Bauen mit Holz ist Teil der regionalen Südwestfalen-DNA. Mit dem im Oktober dieses Jahres gestarteten REGIONALE-Projekt zum kreislaufgerechten Bauen mit Holz werden der I.D. HOLZ e.V. und seine Partner die Region Südwestfalen als Vorreiter für die Nutzung des Roh- und Werkstoffes Holz weiterentwickeln“, betonte der scheidende Vorsitzende in der letzten von ihm geleiteten Mitgliederversammlung.

Foto: Verabschiedung von Wolfgang Fischer (1. Reihe, vorne links) als Vorsitzender des I.D. HOLZ e.V. durch die Mitgliederversammlung am 27.10.2025 im Zentrum HOLZ in Olsberg

Fotocredit: Wald und Holz NRW / PK-Media