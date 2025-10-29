Rasante Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland – Virologe Stöhr warnt vor neuer Pandemie

Der Virologe Klaus Stöhr hat angesichts der rasanten Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland vor einer erneuten Pandemie gewarnt. Prinzipiell habe das Geflügelpest-Virus H5N1 alles, um eine Pandemie auszulösen, sagte der langjährige Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Stöhr sprach sich daher dafür aus, Vorsorge zu treffen. So sollten Impfstoffe entwickelt, weltweit die Pandemiepläne auf den neuesten Stand gebracht oder die Überwachung von Tierbeständen verbessert werden.

Der Experte betonte, für Menschen sei das Risiko einer Infektion bisher extrem gering. Allerdings sei das Virus mittlerweile weltweit im Wildgeflügel verbreitet. „Damit gibt es jetzt unendlich mehr Möglichkeiten der Übertragung und Anpassung an den Menschen. Diese Gefahr ist nicht zu unterschätzen“, sagte Stöhr dem Blatt.