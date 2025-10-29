Tausend Berge Slam – Poetry Slam in Brilon geht am 7. November 2025 in die vierte Runde

Tausend Berge Slam – Poetry Slam in Brilon geht am 7. November 2025 in die vierte Runde

Wenn es draußen dunkel und ungemütlich wird, ist es umso schöner, sich gemeinsam um das imaginäre Lagerfeuer zu versammeln und Geschichten zu lauschen. Am 7. November 2025 lädt Brilon Kultur erneut zum Poetry Slam in die gemütlichen Räumlichkeiten von „Wood and Soul“ ein.

Fünf Poetinnen und Poeten stellen sich mit ihren Texten der Publikumsjury und lassen alle an ihren Gedanken, Geschichten und Gefühlen teilhaben.

Von Lyrik bis Prosa, von lustig bis ernst, von leicht bis tiefsinnig ist alles möglich, solange ein paar wichtige Regeln eingehalten werden. Die Texte müssen von der vortragenden Person selbst geschrieben sein und ohne Requisiten oder Kostüme bei einem Zeitlimit von 6 Minuten vorgetragen werden. Diese Rahmenbedingungen versprechen einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Neben den Poetinnen und Poeten Leon Hanke, Feline, Jasmin Sell, Emilie und Miss Etropie wird Davina Sauer durch den Abend leiten und auch unerfahrenen Besucherinnen und Besuchern die Spielregeln des Abends unkompliziert näherbringen.

Karten für den Poetry Slam am 07.11. um 20 Uhr bei „Wood and Soul“ gibt es ab sofort bei der BWT Brilon, Am Markt 4 im Vorverkauf für 10 Euro oder per Mail an [email protected]. Karten an der Abendkasse, wenn noch verfügbar kosten 12 Euro.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Brilon Kultour lädt ein zum Tausend Berge Slam – Poetry Slam in Brilon

Fotorecht: Simon Schilling