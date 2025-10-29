Winterberg: Nordicsport-Arena Sauerland / Solides Ergebnis und klare Ziele für die Zukunft

Winterberg: Nordicsport-Arena Sauerland / Solides Ergebnis und klare Ziele für die Zukunft / Vereine ziehen Bilanz der Wintersaison und richten den Blick auf neue Strukturen

Engagierte Vereine und treue Unterstützer – der Nordicsport-Arena Sauerland e. V. zieht eine insgesamt zufriedenstellende Bilanz der vergangenen Saison. Das Modell der freiwilligen Loipentickets hat sich bewährt und sichert den Vereinen weiterhin wichtige Einnahmen. Gleichzeitig richtet der Verband den Blick nach vorn: Ein langfristiger Transformationsprozess soll die Loipenvereine für die Zukunft stärken. In Kooperation mit dem Westdeutschen Skiverband sind im bevorstehenden Winter erneut Aktionstage Skating und Langlauf geplant.

„Wir merken, dass die Langläuferinnen und Langläufer unsere Arbeit wertschätzen und bereit sind, die ehrenamtlichen Strukturen zu unterstützen“, sagte der Vorsitzende der Nordicsport-Arena Sauerland, Stefan Küpper, bei der Mitgliederversammlung.

Der zurückliegende Winter war über weite Strecken kalt und damit grundsätzlich gut, brachte allerdings weniger Niederschläge. Den für die meisten Loipen erforderlichen Naturschnee gab es nur zeitweise. In den Loipenskigebieten waren an rund 15 Tagen Loipen auf Naturschnee gespurt. Schneefälle und hunderte Loipenkilometer zogen insbesondere im Januar zahlreiche Langläuferinnen und Langläufer in die Region. In der Zeit vom 13. bis 17. Januar erreichte das Angebot mit mehr als 280 Kilometern seinen Höchststand.

Das beschneite Skilanglaufzentrum Westfeld wies hingegen 74 Betriebstage aus. Die häufigen Inversionswetterlagen mit stabiler Kälte ermöglichten dort eine besonders effektive Beschneiung.

Die Einnahmen aus dem freiwilligen Loipenticket fließen in einen gemeinsamen Topf und werden am Saisonende nach der Zahl der gespurten Loipenkilometer an die Vereine verteilt. Ende der Saison wurden 6,86 Euro pro gespurtem Kilometer ausgezahlt.

Vereine stehen vor langfristigem Wandel

Im Sommer hatte der Vorstand die Frage aufgeworfen, wie gut die Loipenvereine für die Zukunft aufgestellt sind. Klar ist: „Es ist notwendig, dass wir uns breiter aufstellen, um auch in den kommenden Jahren attraktiv zu bleiben“, so Küpper. „Wir wollen die Begeisterung für den Wintersport erhalten – aber gleichzeitig neue Wege gehen. Sommeraktivitäten, Kooperationen mit dem Tourismus und Mitgliedergewinnung durch ergänzende Angebote sind Ansätze, die weiterverfolgt werden sollen.

Ein erster Verein hat das Angebot genutzt und einen Kontakt vermittelt. Insgesamt blieb die Resonanz jedoch überschaubar. „Viele Ehrenamtliche stoßen zeitlich an ihre Grenzen. Das ist die Realität an der wir unsere Erwartungen messen müsse“, betonte Küpper.

Transformation braucht Zeit – Nordicsport-Arena begleitet den Prozess

Die anstehenden Veränderungen müssten als Prozess, nicht als einzelne Aktion verstanden werden, betonte Sebastian Reif, Vizepräsident Freizeitsport und Vereine beim Westdeutschen Skiverband (WSV). Die Nordicsport-Arena will die Vereine langfristig unterstützen, neue Ideen zu entwickeln, Strukturen zu stärken und Perspektiven für den nordischen Skisport im Sauerland zu sichern.

Aktionstage Skilanglauf

Auch in diesem Winter lädt die Nordicsport-Arena Sauerland gemeinsam mit dem Westdeutschen Skiverband (WSV) und dem Kreissportbund Hochsauerlandkreis zu Skilanglauf-Aktionstagen in der Region Winterberg ein. Angeboten werden zwei Termine – einer in klassischer Technik, einer im Skating. Ziel ist es, interessierten Langläuferinnen und Langläufern jeden Niveaus die Möglichkeit zu geben, ihre Technik zu verbessern und Erfahrungen zu sammeln.

Ein fester Termin wird in diesem Jahr bewusst nicht festgelegt, da die Ausrichtung stark von der Witterung abhängt. Sobald geeignete Bedingungen gegeben sind, werden die Teilnehmenden kurzfristig über Termin und Ort informiert. Die Teilnahme steht sowohl Einsteigerinnen und Einsteigern als auch Fortgeschrittenen offen. Für Mitglieder der Nordic Sports Arena ist sie gratis. Interessierte können sich per E-Mail unter [email protected] melden und werden dann in den Verteiler aufgenommen, um über die Aktionstage informiert zu werden.

Hintergrund: Nordicsport-Arena Sauerland

Die Nordicsport-Arena Sauerland e. V. ist der Zusammenschluss der Langlaufvereine in der Wintersport-Arena Sauerland. Ziel ist es, die nordischen Angebote der Region zu koordinieren, die Qualität der Loipen zu sichern und die Arbeit der Vereine finanziell und strukturell zu unterstützen. Die Loipenvereine erhalten pro Saison 4.000 Euro und Unterstützung beim Ticketverkauf. Der Erwerb eines Loipentickets ist freiwillig – die Erlöse fließen vollständig in die ehrenamtliche Arbeit zur Pflege und Präparation der Loipen. Auch der Transformationsprozess wird von der Wintersport-Arena Sauerland begleitet.

Veranstaltungen 2025/26

14.-21. Dezember: IBSF Europacup Bob, Veltins-Eisarena Winterberg

2.-4. Januar: IBSF Bob & Skeleton-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg

09.-11 Januar: Eberspächer Rodel-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg

12.-17. Januar: IBSF Europacup Skeleton, Veltins-Eisarena Winterberg

17. Januar: Intersport Voswinkel-Flutlichtskifahren, Postwiese Neuastenberg

19.-23. Januar: Junioren Weltcup Rodeln, Veltins-Eisarena Winterberg

23. bis 25. Januar Schülercup, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

28. Januar Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

30. Januar.-1. Februar: FIS-Weltcup Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen

21.-22. März: Snowboard-Weltcup Parallel-Slalom, Skiliftkarussell Winterberg

Quelle: REDAKTIONSBÜRO Susanne Schulten / Wintersport-Arena Sauerland. Winterberg

Bild: Langlaufkurse auf der Pastorenwiese zwischen Bad Berleburg und Hallenberg. Die Nordicsport-Arena regt an: Kursangebote soll es künftig nicht nur im Winter auf Schnee, sondern ganzjährig geben.

Fotonachweis: Wintersport-Arena Sauerland / Susanne Schulten