Dank für langjähriges Engagement. Bei einer Ehrungsveranstaltung im Herbst dankt der ChorVerband Altkreis Brilon seinen Mitgliedern.

Mit einer zentralen Ehrungsveranstaltung im Herbst eines jeden Jahres dankt der ChorVerband Altkreis Brilon seinen Mitgliedern für langjähriges Engagement. Geehrt wurden Sängerinnen und Sänger sowie Vorstandsmitglieder und Chöre.

Auf Einladung des Sängerkranz 1877 Winterberg e. V, Singing Circle fand in diesem Jahr die Ehrung im Rathaus der Stadt Winterberg statt.

Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende, Frau Anneliese Ortmann wurden die Anwesenden von Landrat Dr. Karl Schneider begrüßt, dieser teilt mit, dass er sehr gerne zu der Veranstaltung kommt, da es ihm wichtig ist, dass den vielen langjährigen Chormitgliedern auch der gebührende Respekt entgegengebracht wird. Nur durch die Verlässlichkeit und Ausdauer, die die Sängerinnen und Sänger jede Woche zeigen, ist es überhaupt möglich, dass so eine bunte Chorvielfalt existiert. So existieren „junge Chöre“, Frauenchöre, gemischte Chöre und Männergesangvereine im Hochsauerlandkreis. Durch das Engagement und die Verbindlichkeit werde das doch Leben in vielen Städten und Gemeinden aktiv mitgestaltet. Der Bürgermeister der Stadt Winterberg, Herr Michael Beckmann schließt sich dem Dank an. Auch Nicole Kupitz, Mitglied des Präsidiums des Chorverbandes NRW und Vorsitzende des Chorverbandes Arnsberg, begrüßt die Anwesenden und dankt für die Einladung.

Zuerst wurden die Sängerinnen Alexa Hillebrand und Laura Kneer für 5 Jahre Singen im Kinder- und Jugendchor (Music-Factory Sauerland) geehrt. Weitere 2 Sängerinnen singen ebenfalls bereits 5 Jahre und 4 Sängerinnen singen sogar schon 10 Jahre in der Music.Factory Sauerland. Diese waren aber verhindert, so dass sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnten.

Nach einem musikalischen Vortrag von Sonja Harlinghausen-Brüggemann am Klavier wurden für 65 Jahre Singen im Chor die Herren Norbert Henneke und Johannes Bücker, beide vom „Gemischten Chor Cäcilia 1886 Gevelinghausen“ geehrt.

Auf 40 Jahre Singen im Chor können Herr Rudi Kraft vom GV Concordia 1883 Scharfenberg, Herr Jürgen Falkenstein von den Chorfreunden Orketal, Herr Ferdi Grosche vom MGV Concordia 1877 Wiemeringhausen zurückschauen.

Der Chor Singing Circle Winterberg eröffnete den 2. Teil der Veranstaltung.

Nachdem Dirk Schnapp vom Gemischten Gesangverein Cäcilia 1896 Thülen, Erwind Sauerwald vom Chor „1946“ Hildfeld und Günter Quick vom GV Concordia 1883 Scharfenberg für 25 Jahre Singen im Chor geehrt wurden, folgten Die Ehrungen für langjährige Vorstandsarbeit. Stefan Loewald, 2. Vorsitzer des Chorverbandes Altkreis Brilon ehrte Frau Ortmann für 15 Jahre Vorstandarbeit im Verband. Frau Nicole Kupitz schloss sich der Gratulation an.

Der musikalische Ausklang wurde vom Singing Circle Winterberg gestaltet.

Quelle: Karin Kraft / Chorverband Altkreis Brilon

Bildunterschrift: Bürgermeister Michael Beckmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Nicole Kuptz Vorsitzende Chorverband Arnsberg und die Vorsitzende des ChorVerbandes Altkreis Brilon Anneliese Ortmann mit den zu ehrenden Sängerinnen und Sängern.

Fotocredit: Chorverband Altkreis Brilon