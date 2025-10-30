Kinder Joy of Moving – Tag des Kinderturnens in Thülen am Sonntag, 09. November 2025

Kinder Joy of Moving – Tag des Kinderturnens in Thülen am Sonntag, 09. November 2025.

Am Sonntag, 09. November 2025, lädt der SV Thülen gemeinsam mit dem DRK-Familienzentrum & Kindertageseinrichtung Thülen alle Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren und ihre Familien herzlich zum bundesweiten Tag des Kinderturnens ein. Die Veranstaltung findet von 9:30 bis 12:30 Uhr in der Turnhalle Thülen und im DRK-Familienzentrum & Kindertageseinrichtung Thülen statt – der Startpunkt ist frei wählbar.

Unter dem Motto „Tierische Turn-Weltreise“ erwartet die Kinder ein spannendes Bewegungsprogramm. An verschiedenen Stationen können sie spielerisch ihre Fähigkeiten ausprobieren – ob beim Springen wie ein Känguru, beim Robben wie eine Robbe oder beim Schlängeln wie eine Schlange. So lernen die Kinder auf fantasievolle Weise unterschiedliche Bewegungsformen und Geräte kennen.

Als Belohnung erhalten alle Kinder eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Natürlich steht dabei immer der Spaß an der Bewegung im Vordergrund.

Seit 2017 wird der Tag des Kinderturnens deutschlandweit gefeiert. Hunderte Vereine öffnen ihre Türen, um Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln. Der SV Thülen beteiligt sich in Kooperation mit dem DRK Kindergarten mit großem Engagement.

„Wir laden alle Kinder und ihre Eltern herzlich ein, die Begeisterung am Kinderturnen zu erleben. Unsere Übungsleiter*innen freuen sich schon sehr auf viele turnbegeisterte Kids“, sagt Frederik Leikop vom SV Thülen. Der SV Thülen und der DRK Kindergarten Thülen freuen sich auf einen erlebnisreichen Tag voller Spaß, Bewegung und Gemeinschaft! Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Vereinsmitgliedschaft möglich.

Eine Anmeldung auf der Homepage unter www.sv-thuelen.de ist aber erforderlich und kann bis zum Veranstaltungstag noch durchgeführt werden. Weitere Infos: www.dtb.de/kinderturnen/kinder-joy-of-moving-tag-des-kinderturnens

_______________________________

Quelle: Sandra Kraft, SV Thülen 1920 e.V.

Fotocredit: SV Thülen 1920 e.V.