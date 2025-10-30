„Lhoist-Mitarbeitende spenden 2.300 Euro für Kindergarten Spatzennest“

„Lhoist-Mitarbeitende spenden 2.300 Euro für Kindergarten Spatzennest“

Im Rahmen einer internen Spendenaktion hat die Firma Lhoist beeindruckende 2.300 Euro für den Kindergarten Spatzennest gesammelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dabei sportlich aktiv: Für jeden gelaufenen Schritt kam Geld in den Spendentopf und so kam eine stolze Summe zusammen.

Die Kinder bedankten sich auf ihre ganz eigene, kreative Weise: Sie gestalteten ein großes Plakat mit bunten Fußabdrücken und kleinen bemalten Steinen, passend zum Thema des nahegelegenen Steinbruchs.

Mit der Spende soll ein neues Spielgerät für das Außengelände des Kindergartens mitfinanziert werden. Die Erzieherinnen und Kinder des Spatzennests freuten sich riesig über die Unterstützung und planen bereits, den Steinbruch von Lhoist im kommenden Jahr zu besuchen, um sich persönlich zu bedanken und mehr über die Arbeit vor Ort zu erfahren.

______________________

Quelle Text: Kindergarten Messinghausen

Fotocredit: Kindergarten Messinghausen