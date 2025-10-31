Winterberg: Pflegekolleg feiert ersten Abschlussjahrgang. 14 neue Pflegefachkräfte für die Region. Bedeutender Meilenstein für das St. Franziskus-Hospital und die Pflegeausbildung

Mit Stolz und Freude blickt das Pflegekolleg des St. Franziskus-Hospitals Winterberg auf einen besonderen Moment zurück: Ende September feierten die Absolventinnen und Absolventen des ersten Ausbildungsgangs erfolgreich ihre bestandenen Examina. Nach drei intensiven Ausbildungsjahren starten nun 14 frisch examinierte Pflegefachkräfte ihren beruflichen Weg – bestens ausgebildet, hochmotiviert und mit einem starken Teamgeist.

Drei Jahre voller Engagement, Mut und Zusammenhalt

Die vergangenen Jahre waren für das gesamte Team des Pflegekollegs eine besondere Zeit. Gemeinsam mit den Auszubildenden wurde gelacht, gelernt und so manche Herausforderung gemeistert. „Für uns als Team des Pflegekollegs waren diese drei Jahre etwas ganz Besonderes. Zusammen mit den Auszubildenden sind wir flexibel, mutig und mit einem Augenzwinkern – gelegentlich auch einem Achselzucken – unseren gemeinsamen Weg gegangen. Ein großes Dankeschön geht an Frau Christian Winter für die engagierte Begleitung des erstes Kurses durch die gesamte Examensphase und für die Unterstützung der Auszubildenden mit fachlicher Kompetenz und pädagogischem Feingefühl. Ihr Einsatz trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss des Kurses bei“, beschreibt Pflegekollegleiter Oliver Timpanaro rückblickend.

Pflegeberuf mit Zukunft und gesellschaftlicher Verantwortung

Der erfolgreiche Abschlussjahrgang ist ein starkes Signal für die Region: Gut ausgebildete Pflegefachkräfte sind unverzichtbar für die medizinische Versorgung und den sozialen Zusammenhalt. Eine fundierte Pflegeausbildung schafft Perspektiven, fördert Menschlichkeit im Berufsalltag und sichert langfristig die Versorgung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld.

„Pflegekräfte leisten tagtäglich Großartiges. Ihre Arbeit ist nicht nur fachlich anspruchsvoll, sondern zutiefst menschlich. Dass in Winterberg junge Menschen diesen Beruf mit Leidenschaft ergreifen, erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit“, betont Bürgermeister Michael Beckmann.

Erfolgreicher Start in die berufliche Zukunft

Mit dem erfolgreichen Abschluss der dreiteiligen Prüfung – bestehend aus schriftlichen, mündlichen und praktischen Anteilen – endet für die Auszubildenden ein intensiver Ausbildungsabschnitt. Oliver Timpanaro und das gesamte Team des Pflegekollegs sowie Bürgermeister Michael Beckmann gratulierten den Absolventinnen und Absolventen herzlich und wünschten ihnen viel Erfolg, Freude und Erfüllung auf ihrem weiteren Berufsweg. Bürgermeister Beckmann bedankte sich zudem besonders bei dem gesamten Team rund um Oilver Timpanaro, für das dieser 1. Ausbildungsjahrgang sicher jeden Tag auch eine neue Herausforderung mit sich gebracht hat.

Bedeutung für die Region Winterberg

Mit der erfolgreichen Ausbildung des ersten Jahrgangs setzt das St. Franziskus-Hospital ein wichtiges Zeichen für die Zukunft in der medizinischen Versorgung der Winterbergerinnen und Winterberger. „Der erste Abschlussjahrgang des Pflegekollegs zeigt eindrucksvoll, dass wir in Winterberg nicht nur Pflegekräfte ausbilden, sondern Perspektiven schaffen – für junge Menschen, für die Region und vor allem für viele Pflegebedürftige“, so Bürgermeister Michael Beckmann abschließend, der am ersten Tag und am letzten Tag des 1. Ausbildungsgangs dabei war.

