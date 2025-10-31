Zusammenarbeit: Neue Hauptverwaltungsbeamte besuchen Bezirksregierung Arnsberg – Neue Bürgermeisterin, Bürgermeister und Landrat

Zusammenarbeit: Neue Hauptverwaltungsbeamte besuchen Bezirksregierung Arnsberg – Neue Bürgermeisterin, Bürgermeister und Landräte

Auf gute Zusammenarbeit: 22 neue Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie Landräte haben am Dienstag, 28. Oktober 2025, die Bezirksregierung in Arnsberg besucht. Regierungspräsident Heinrich Böckelühr hatte die erstmals neu gewählten Hauptverwaltungsbeamtinnen /Beamten des Arnsberger Regierungsbezirks zur Vorstellung der Bezirksregierung mit ihren zahlreichen für die Gemeinden, Städte und Kreise wichtigen Aufgaben und Beratungsmöglichkeiten, aber auch zum Kennenlernen und einem ersten persönlichen Austausch eingeladen.

„Besonders wichtig ist mir als ehemaliger Bürgermeister die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Kommunen einerseits und der Bezirksregierung Arnsberg andererseits als zentraler Landesbehörde im Regierungsbezirk. Die Bezirksregierung versteht sich neben ihren Aufsichtsfunktionen insbesondere als Beratungs- und Vermittlungsinstanz für die kommunale Familie in der Region“, betonte Heinrich Böckelühr bei seiner Begrüßung.

Dass die Bezirksregierung den Kreisen und Kommunen mit Rat und Tat zur Seite steht und als Schnittstelle zwischen den Fachministerien und der kommunalen Ebene fungiert, wurde bei den breitgefächerten Informationen aus den unterschiedlichen Themenbereichen deutlich, die den neu gewählten Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Landräten vorgestellt wurden. Für die erstmals gewählten Hauptverwaltungs-beamtinnen und -beamten waren die Informationen aus erster Hand zu den Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten der Bezirksregierung als Förderbehörde sowie den Bereichen Regionalplanung und Kommunalaufsicht von großem Interesse. Ausführliche Informationen konnten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung ebenso zu den Themen Asyl, zivile Alarmplanung und zu neuen Regelungen der Luftreinhalteplanung geben.

____________________________

Quelle: Christoph Söbbeler, Bezirksregierung Arnsberg

Bildunterschrift: Heinrich Böckelühr gemeinsam mit neugewählten Hauptverwaltungsbeamten in der Bezirksregierung Arnsberg.

Foto: Jason Rittmeyer, Bezirksregierung Arnsberg