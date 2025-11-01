Ausbildungsbörse in Medebach am 6.11.2025 – Über 40 Aussteller und zahlreiche Zukunftschancen

Ausbildungsbörse in Medebach am 6.11.2025 – Über 40 Aussteller und zahlreiche Zukunftschancen

Medebach. Am Donnerstag, 06.11.2025 öffnet die interkommunale Ausbildungsbörse der Städte Medebach, Hallenberg und Winterberg in der Schützenhalle Medebach ihre Türen. Zwischen 9 und 14 Uhr haben Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren Interessierten die Gelegenheit, sich umfassend über regionale Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten zu informieren.

Mehr als 40 Aussteller aus Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistung, Pflege, Verwaltung und weiteren Branchen präsentieren ihre Unternehmen und stellen dabei ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und Praktikumsplätzen vor. Von technischen und handwerklichen Berufen bis hin zu kaufmännischen und sozialen Ausbildungswegen – die Messe bietet Orientierung und Inspiration für den beruflichen Einstieg.

Fester Bestandteil der Besuchergruppen sind die Klassen 8 bis 10 der Sekundarschule Medebach-Winterberg sowie die Klasse 10 des Gymnasiums Winterberg, die die Börse im Rahmen des Unterrichts besuchen werden. Darüber hinaus sind alle interessierten Jugendlichen, Eltern und Quereinsteiger herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von den vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Region zu machen.

Im Rahmen der Veranstaltung finden persönliche Beratungsgespräche mit Ausbilderinnen und Ausbildern statt. Diese geben praxisnahe Einblicke in Berufsbilder, Bewerbungsverfahren und Weiterbildungsperspektiven.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen und angebotenen Ausbildungsberufen sind online unter www.ausbildungskompass.com und www.medebach.de/wirtschaft zu finden.

Veranstaltungsort:

Schützenhalle Medebach

Datum: 06.11.2025

06.11.2025 Uhrzeit: 9:00 – 14:00 Uhr

_______________________

Quelle: Michael Aufmhof, Wirtschaftsförderung Hansestadt Medebach

Fotocredit: Wirtschaftsförderung Hansestadt Medebach