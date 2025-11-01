Caritasverband Brilon: Adventszauber im Engelbert-Quartier – Gemeinsam ankommen und genießen

Caritasverband Brilon: Adventszauber im Engelbert-Quartier – Gemeinsam ankommen und genießen

Brilon. Am Samstag, den 29. November 2025, lädt der Caritasverband Brilon herzlich zum „Adventszauber im Engelbert-Quartier“ ein. Von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich das Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Jung und Alt.

Unter dem Motto „Advent heißt Ankommen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein liebevoll gestaltetes Programm mit Musik, Lesung, kulinarischen Genüssen und handgefertigten Unikaten. Der Eintritt ist frei. „Alle sind willkommen“, betont Quartiersentwicklerin Jutta Hillebrand-Morgenroth.

Musik, Geschichten und gemeinsames Singen

Das Unterhaltungsprogramm beginnt um 13:00 Uhr mit einem festlichen Auftritt der „MöhneQuins“, die adventliche Blasmusik präsentieren. Um 14:30 Uhr liest Beate Ritter in der Kapelle aus ihrem Programm „Mit besten Wünschen“. Den Abschluss bildet um 15:30 Uhr ein gemeinschaftliches Adventssingen mit Sigrid Bork. „Offen für alle, die mitsingen oder einfach lauschen möchten“, lädt Jutta Hillebrand Morgenroth ein.

Kulinarische Vielfalt aus dem Suppentopf und der Backstube

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Deftige Erbsensuppe und vegetarische Kürbissuppe aus dem großen Suppentopf, dazu eine adventliche Kuchenauswahl, Kaffee, Kakao, Tee und Glühwein laden zum Verweilen ein.

Handgemachtes mit Herz – Adventsmarkt der besonderen Art

Besondere Highlights sind die handgefertigten Produkte von TessA und den St. Martin Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Von selbstgemachten Vogelhäuschen und Keramikdeko über gestrickte und gebastelte Kleinigkeiten bis hin zu gefüllten Adventstüten mit Leckereien: Beim Adventszauber finden sich Geschenke mit persönlicher Note. Ergänzt wird das Angebot durch Grußkarten, Tannengrün und einen Büchertisch.

Ein Fest der Begegnung und Wertschätzung

„Der Adventszauber im Engelbert-Quartier steht für Gemeinschaft, Inklusion und Vorfreude auf die Weihnachtszeit“, sagt Jutta Hillebrand-Morgenroth von der Quartiersentwicklung. Der Caritasverband Brilon freut sich auf zahlreiche Gäste und ein stimmungsvolles Miteinander.

________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Blick durch die Eingangspforte in die St. Engelbert-Kapelle

Fotocredit: Caritasverband Brilon e.V.