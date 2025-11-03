Vorsicht Radarfalle Blitzerstandorte im Hochsauerlandkreis

Radarfalle! Blitzerstandorte vom 03. bis 07. November im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten

Hochsauerlandkreis: Vorsicht, Radarfalle – Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom  03. bis 07. November folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

 

03.11.2025      Meschede-Berge, Olper Straße
03.11.2025      Arnsberg-Uentrop, Casparistraße                                                          

04.11.2025      Winterberg, Bahnhofstraße
04.11.2025      Olsberg, Gierskopper Straße

05.11.2025      Sundern-Allendorf, Plettenberger Straße
05.11.2025      Brilon-Nehden, Zum Marmorbruch   

06.11.2025      Sundern-Estinghausen, B229
06.11.2025      Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße    

07.11.2025      Bestwig-Ramsbeck, Im Seifen
07.11.2025      Brilon-Wald, Korbacher Straße

 

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de  (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.

Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem

 

