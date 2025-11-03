Radarfalle! Blitzerstandorte vom 03. bis 07. November im Hochsauerlandkreis – Wo Sie aufpassen sollten
03.11.2025 Meschede-Berge, Olper Straße
03.11.2025 Arnsberg-Uentrop, Casparistraße
04.11.2025 Winterberg, Bahnhofstraße
04.11.2025 Olsberg, Gierskopper Straße
05.11.2025 Sundern-Allendorf, Plettenberger Straße
05.11.2025 Brilon-Nehden, Zum Marmorbruch
06.11.2025 Sundern-Estinghausen, B229
06.11.2025 Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße
07.11.2025 Bestwig-Ramsbeck, Im Seifen
07.11.2025 Brilon-Wald, Korbacher Straße
Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen.
Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.
__________________
Quelle: Hochsauerlandkreis – Martin Reuther (V.i.S.d.P.)
Fotocredits: AdobeStock 133576788 / Brisystem