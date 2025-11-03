Skigebiete der Wintersport-Arena Sauerland: Mehr Komfort, Qualität und Klimaschutz – Mit neuen Angeboten und nachhaltiger Technik in die Saison 2025/26

Die Skigebiete der Wintersport-Arena Sauerland bereiten sich intensiv auf den bevorstehenden Winter vor. Investitionen in Höhe von rund 2 Millionen Euro in moderne Schnee- und Pistenpflege-Technik sowie neue Ticketangebote und ein erweitertes Nachhaltigkeitskonzept stehen dabei im Mittelpunkt – bei gleichzeitiger Bewahrung von Tradition und Vielfalt.

Effizientere Schneeproduktion

Vielerorts wird die Beschneiung weiter optimiert – immer unter dem Gebot der Nachhaltigkeit. Eine moderne Schneekanone erzeugt heute mit dem gleichen Energieeinsatz doppelt so viel Schnee wie vor 20 Jahren, Schneelanzen sogar dreimal so viel wie die Modelle vor 15 Jahren. Auch das Skiliftkarussell Winterberg setzt auf diese Entwicklung: Sieben neue, besonders leise und energieeffiziente Schneekanonen sorgen künftig an der Astenstraße für zuverlässige Schneesicherheit. Auf der Kappe verbessert eine verstärkte Stromversorgung die Leistungsfähigkeit der Anlage, am Poppenberg wird die Beschneiung technisch optimiert. Außerdem wird die Wärmerückgewinnung aus der Allwetter-Schneeerzeugung in dieser Saison erneut getestet – nachdem im sehr kalten Vorwinter weniger die neue Technik, als vielmehr die klassische Beschneiung zum Einsatz kam. Neue Motorschlitten, verbesserte Technik – die Liste ist lang.

Schneesicherheit vielerorts ein Thema

Auch andere Gebiete investieren in moderne Schneeerzeugung. In Willingen wurden am Ettelsberg und Köhlerhagen ältere Geräte durch energieeffizientere Modelle ersetzt. Skikarussell Altastenberg und Skidorf Neuastenberg haben einige neuere und effizientere Schneeerzeuger installiert, und im Skigebiet Bödefeld-Hunau werden neue Geräte getestet. Verbesserungen an der Wasserversorgung erhöhen zusätzlich die Effizienz. Zudem wurden dort im Einstiegsbereich bauliche Anpassungen vorgenommen, um die Schneelage zu verbessern. Auch in Olpe Fahlenscheid wurde die Beschneiung optimiert.

Nachhaltige Energie und klimafreundliche Pistenpflege

Neben moderner Technik setzen die Betreiber seit Jahren auf nachhaltige Lösungen und dies in zunehmendem Maße. Der größte Teil des CO₂-Ausstoßes im Skigebiet entfällt nicht auf die Beschneiung, sondern auf die Pistenpflege. Darum liegt hier ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt. Durch den Einsatz von HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) – einem Kraftstoff aus Reststoffen der Papierindustrie – lässt sich dieser Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduzieren.

Seit dem vergangenen Winter fahren im Skiliftkarussell Winterberg alle elf Pistenwalzen mit HVO. Der neu angeschaffte Pistenbully 600 mit aktiver Windenwalze wird selbstverständlich ebenfalls mit HVO fahren. Nach den guten Erfahrungen aus Winterberg setzen nun auch Willingen und das Skidorf Neuastenberg auf den nahezu klimaneutralen, sauberen Kraftstoff. Dieser aus Abfällen der Papierindustrie hergestellte HVO ist besonders nachhaltig, etwas teurer als herkömmlicher Diesel und nur in begrenzten Mengen verfügbar.

Kurs auf Klimaneutralität

Durch Photovoltaikanlagen, den Einsatz von HVO in Winterberg und Willingen sowie den Bezug von Ökostrom in den vier größten Skigebieten seit vielen Jahren bereits kommt die Wintersport-Arena ihrem Ziel, den CO₂-Ausstoß im täglichen Betrieb kontinuierlich zu senken entgegen. Bis 2030 soll die Wintersportregion klimaneutral sein. Auch im Bereich Komfort und Familienfreundlichkeit tut sich etwas. Am Familienskigebiet Sahnehang macht künftig ein 135 Meter langes Transportband Kindern den Aufstieg leichter und sicherer.

Neues in Skihütten

Viele Skihütten empfangen die Gäste mit kleinen und größeren Überraschungen. Das Schneewittchenhaus im Skiliftkarussell Winterberg bekommt eine neue Außenterrasse. In Bödefeld-Hunau hat der neu gegründete Betreiberverein die Skihütte liebevoll renoviert – mit neuen Lampen, alten Kirchenbänken und viel ehrenamtlichem Engagement. Auch in Altastenberg wurde die Hasenhütte modernisiert und verschönert.

Neuer Ticketverbund

Neben der bewährten Wintersport-Arena Card entsteht ein neuer Zusammenschluss: das Skiwelt-Winterberg-Ticket. Ab der kommenden Saison wird er fünf eng beieinanderliegende Skigebiete mit einem gemeinsamen Skipass verbinden. Gäste können dann flexibel zwischen den Gebieten wechseln und den Tag dort verbringen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Ein Skibus verbindet in enger Taktung Altastenberg, Winterberg und Neuastenberg. Das neue Ticket eröffnet nicht nur den Zugang zu mehr Pistenkilometern und größerer Vielfalt, sondern lenkt zugleich den Blick auf die kleineren Gebiete, die von der gemeinsamen Vermarktung profitieren.

Verein sichert Zukunft an der Hunau

Ein besonders erfreuliches Signal kommt aus dem Schmallenberger Sauerland: Das Skigebiet Bödefeld-Hunau ist langfristig gesichert. Der im vergangenen Jahr gegründete Verein hat Lift, Hütte, Beschneiungsanlagen und Technik übernommen und führt das traditionsreiche Gebiet in Eigenregie fort. Damit bleibt ein wichtiger Baustein des Wintersportangebots in der Region erhalten.

Moderate Preissteigerungen, einige Preissenkungen

Die Region entwickelt sich konsequent weiter – vom den großen Skigebieten in Winterberg und Willingen bis hin zum kleinen Familiengebiet, ob im Schmallenberger Raum, dem Wittgensteiner Land, Lennestadt, Olpe oder in die Fläche des Hochsauerlandkreises hinein. Diese Breite und Vielfalt prägen das Gesicht der Wintersportregion entscheidend. Die Steigerung von Komfort und Schneesicherheit hat selbstverständlich ihren Preis. Dennoch wurden die Ticketpreise nur moderat angepasst, teils sogar reduziert. Die Saisonkarte der Wintersport-Arena Sauerland (gültig in sieben Skigebieten) wurde um 60 Euro im Preis gesenkt (Kinder Tages-Saisonticket -75 Euro, Kinder Kombi-Saisonticket Tag/Abend -75 Euro)

Angesichts des deutlich gewachsenen Angebotspaket hat die Skiwelt Winterberg das Tagesticket für Erwachsene von 49 auf 52 Euro angehoben, das Kinderticket aber reduziert. Kinder zahlen nur noch 29 Euro statt zuvor 33. In Willingen hat sich der Preis für das Tagesticket um 3 Euro auf 43 erhöht. Kinder zahlen 28 Euro. Und in den kleineren Gebieten können Wintersportler sogar nach wie vor für rund 25 Euro einen ganzen Tag lang Skifahren.

Veranstaltungen 2025/26

14.-21. Dezember: IBSF Europacup Bob, Veltins-Eisarena Winterberg

2.-4. Januar: IBSF Bob & Skeleton-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg

09.-11 Januar: Eberspächer Rodel-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg

12.-17. Januar: IBSF Europacup Skeleton, Veltins-Eisarena Winterberg

17. Januar: Intersport Voswinkel-Flutlichtskifahren, Postwiese Neuastenberg

19.-23. Januar: Junioren Weltcup Rodeln, Veltins-Eisarena Winterberg

23 bis 25 Januar Schülercup, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

28 Januar Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach

30. Januar.-1. Februar: FIS-Weltcup Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen

21.-22. März: Snowboard-Weltcup Parallel-Slalom, Skiliftkarussell Winterberg



Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 165 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten

Bilder: Skigebiet Winterberg, Bödefeld Hunau und Willingen