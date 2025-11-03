Winterberg – Eventkalender 2025 – 2026: Was? Wann? Wo? Veranstaltungen und Highlights in der Ferienwelt Winterberg

Eventkalender 2025 2026 Ferienwelt Winterberg

Veranstaltungen 2025/26

  • 14.-21. Dezember 2025: IBSF Europacup Bob, Veltins-Eisarena Winterberg
  • 2.-4. Januar 2026: IBSF Bob & Skeleton-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg
  • 09.-11 Januar 2026: Eberspächer Rodel-Weltcup, Veltins-Eisarena Winterberg
  • 12.-17. Januar 2026: IBSF Europacup Skeleton, Veltins-Eisarena Winterberg
  • 17. Januar 2026: Intersport Voswinkel-Flutlichtskifahren, Postwiese Neuastenberg
  • 19.-23. Januar 2026: Junioren Weltcup Rodeln, Veltins-Eisarena Winterberg
  • 23. bis 25. Januar 2026:Schülercup, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach
  • 28. Januar 2025: Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach
  • 30. Januar.-1. Februar 2026: FIS-Weltcup Skispringen, Mühlenkopfschanze Willingen
  • 21.-22. März 2026: Snowboard-Weltcup Parallel-Slalom, Skiliftkarussell Winterberg

Quelle : REDAKTIONSBÜRO , Susanne Schulten, Wintersport-Arena Winterberg
Fotocredit : AdobeStock 635454031 / Brisystem

 

 

 

 

