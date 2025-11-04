Der Hochsauerlandkreis begrüßt den neuen Landrat Thomas Grosche – 1. Arbeitstag im Kreishaus, erste Leitungsrunde – Ernennungsurkunde erhalten

Der Hochsauerlandkreis begrüßt den neuen Landrat Thomas Grosche – 1. Arbeitstag im Kreishaus, erste Leitungsrunde – Ernennungsurkunde erhalten …

Meschede: Landrat Thomas Grosche startete seine Arbeit in der Kreisverwaltung am Montag, 3. November. Um 9 Uhr wurde ihm in der Leitungsrunde im Mescheder Kreishaus seine Ernennungsurkunde von Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen ausgehändigt. In Kürze wird Thomas Grosche Gespräche mit allen Führungskräften vereinbaren und sich als Chef der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde in die vielfältigen Aufgaben von Abfallentsorgung über Kriminalitätsbekämpfung bis Zahngesundheit einarbeiten.

_____________________________

Quelle: Hochsauerlandkreis, Presse, Martin Reuther

Video: Ulrich Trommer / Brilon-Totallokal.de