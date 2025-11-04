Drei Fahrten werden angeboten. Frankreich, Belgien und Polen mit der Briloner Partnerschaftsvereinigung …

Brilon: Drei Fahrten werden angeboten – Frankreich, Belgien und Polen mit der Briloner Partnerschaftsvereinigung …

Im kommenden Jahr bietet die Partnerschaftsvereinigung für Städtepartnerschaften der Hansestadt Brilon (kurz: Brilon international) drei Fahrten an, zu denen sich alle Briloner, sowie alle Vereinsmitglieder ab dem 05.11.2026 anmelden können. Vom 28.03.26 bis zum 04.04.26 bietet der Verein eine Reise durch Nordfrankreich und Belgien an. Hier stehen das Kennenlernen der Region, sowie ein Besuch der Briloner Partnerstädte Hesdin und Heusden-Zolder im Vordergrund. Neben einem Treffen mit den französischen und belgischen Freunde Brilons, werden natürlich auch Brüssel, Lille und Brügge besucht.

Auch vom 10.06.26 bis zum 15.06.26 bietet der Verein eine Fahrt an.

Diese wird die internationalen Hansetagen als Ziel haben, welche diesmal in Stargard/Polen stattfinden. Hier werden nicht nur die Hansetage, mit dem Hansemarkt und vielen internationalen Ständen, Tänzen und Musikgruppen ein Ziel sein, sondern auch Stettin, das Stettiner Haff und die nahe Ostsee. Zuletzt wird auch eine Tagesfahrt zum westfälischen Hansetag nach Hamm angeboten. Hier werden zahlreiche Musik- und Tanzgruppen ihr Können zeigen, verschiedene Angebote zum Mitmachen und Anschauen stattfinden und natürlich auch Kunst-, Handwerk- und Mittelalterstände zu bestaunen sein. Die Fahrt beginnt am Morgen des 11.04.26 und endet mit der Rückfahrt geben Abend.

Die Anmeldungen nimmt Auto-Hellwig aus Willingen gerne entgegen unter [email protected] oder 05632 6397. Die Mitgliedschaft im Verein kann beantragt werden unter: www.brilon-international.de.

_________________________________

Quelle: Tobias Klaholz, 1.Vorsitzender / Partnerschaftsvereinigung Brilon

Fotocredit: Partnerschaftsvereinigung Brilon